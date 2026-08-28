Raleigh, NC.- La Liga Nacional de Hockey (NHL) anunció que los Carolina Hurricanes tendrán 12 partidos de temporada regular televisados ​​a nivel nacional por sus titulares de derechos, ESPN y Turner. Junto con este anuncio, la liga ajustó los horarios de seis de los partidos de Carolina, dos de los cuales se jugarán en casa. De los 12 partidos televisados ​​a nivel nacional, ocho se transmitirán por ESPN o ESPN+, y Turner transmitirá tres por TNT.

Además de los cambios de horario anunciados por la liga debido a la transmisión por televisión nacional, también se anunció que el partido de los Hurricanes del 22 de noviembre contra los New York Rangers en el Madison Square Garden comenzará ahora a las 12:30 p. m., en lugar de la 1:00 p. m. ET anunciada previamente.