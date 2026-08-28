Raleigh, NC.- La Liga Nacional de Hockey (NHL) anunció que los Carolina Hurricanes tendrán 12 partidos de temporada regular televisados a nivel nacional por sus titulares de derechos, ESPN y Turner. Junto con este anuncio, la liga ajustó los horarios de seis de los partidos de Carolina, dos de los cuales se jugarán en casa. De los 12 partidos televisados a nivel nacional, ocho se transmitirán por ESPN o ESPN+, y Turner transmitirá tres por TNT.
Además de los cambios de horario anunciados por la liga debido a la transmisión por televisión nacional, también se anunció que el partido de los Hurricanes del 22 de noviembre contra los New York Rangers en el Madison Square Garden comenzará ahora a las 12:30 p. m., en lugar de la 1:00 p. m. ET anunciada previamente.
Calendario de transmisiones televisivas nacionales de los Carolina Hurricanes para la temporada 2026-27
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FECHA
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ADVERSARIO
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TIEMPO
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EVENTO
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TRANSPORTADOR
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Martes, 29 de septiembre
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contra Florida
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5:00 p. m.
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Centro Lenovo
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ESPN
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Martes, 27 de octubre
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contra Boston
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8:00 p. m.
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Centro Lenovo
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ESPN
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Jueves, 5 de noviembre
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en los Islanders de Nueva York
|7:00 p. m.
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UBS Arena
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ESPN+, Disney+, Hulu
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Miércoles, 25 de noviembre
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en Tampa Bay
|7:00 p. m.
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Estadio Internacional Benchmark
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TNT
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Jueves, 28 de enero
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contra los Islanders de Nueva York
|6:30 p. m.
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Centro Lenovo
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TNT
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Martes, 9 de febrero
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contra Colorado
|7:30 p. m.
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Centro Lenovo
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ESPN+, Disney+, Hulu
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Jueves, 11 de febrero
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contra Minnesota
|7:30 p. m.
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Centro Lenovo
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TNT
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Domingo, 21 de febrero
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vs. NY Rangers
|1:00 p. m.
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Centro Lenovo
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TNT
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Martes, 23 de febrero
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en Nueva Jersey
|7:30 p. m.
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Centro Prudential
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ESPN+, Disney+, Hulu
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Martes, 9 de marzo
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en Minnesota
|8:00 p. m.
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Gran Casino Arena
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ESPN+, Disney+, Hulu
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Martes, 16 de marzo
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en Anaheim
|10:30 p. m.
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Centro Honda
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ESPN+, Disney+, Hulu
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Martes, 30 de marzo
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en los Islanders de Nueva York
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7:30 p. m.
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UBS Arena
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ESPN+, Disney+, Hulu
*Incluye un cambio de horario del juego.
Todos los horarios son del este.
Los Canes adquieren a Stiven Sardarian de Buffalo
Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el equipo adquirió al delantero Stiven Sardarian de los Buffalo Sabres a cambio de futuras compensaciones. Sardarian ha sido asignado a los Chicago Wolves de la Liga Americana de Hockey (AHL).
Acerca de Stiven Sardarian
- Este jugador, originario de San Petersburgo, Rusia, pasó la temporada 2025-26 en la Universidad Tecnológica de Michigan, donde registró 44 puntos (12 goles, 32 asistencias) y 30 minutos de penalización en 37 partidos de la temporada regular.
- Fue nombrado Delantero del Año 2026 de la Central Collegiate Hockey Association (CCHA) e integrado al Primer Equipo All-Star tras liderar la CCHA en asistencias y puntos.
- Sardarian registró 100 puntos (32 goles, 68 asistencias) en 133 partidos de la NCAA a lo largo de su carrera en la Universidad de New Hampshire y Michigan Tech.
- El extremo, de 1,88 m y 79 kg, sumó 25 puntos (8 goles, 17 asistencias) en 46 partidos de la USHL con los Youngstown Phantoms en la temporada 2021-22.
- Pasó la mayor parte de la temporada 2020-21 con el Krasnaya Armiya Moskva en la MHL, registrando nueve goles y 21 asistencias para un total de 30 puntos en 50 partidos.
- Sardarian fue seleccionado por los Sabres en la tercera ronda, en el puesto 88 del Draft de la NHL de 2021.
Con información de NHL