Charlotte, NC.- Mecklenburg County invita a los residentes de Charlotte-Mecklenburg a escuchar, aprender y prestar su voz a los esfuerzos comunitarios continuos para proteger la salud mental y el bienestar.

Con el inicio del curso escolar, líderes de Mecklenburg, la ciudad de Charlotte y las escuelas de Charlotte-Mecklenburg coorganizan una reunión comunitaria intergubernamental sobre concienciación sobre salud mental.

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Jueves, 10 de septiembre

6:30 p.m.– 7:30 p.m. (las puertas abren a las 5:30 p.m.)

Pabellón Park Road Park, 6220 Park Rd. en Charlotte

El evento está organizado por Laura Meier, comisionada de Mecklenburg County, Distrito 5; Kimberly Owens, miembro del Ayuntamiento del Distrito 6; y Cynthia Stone, miembro de la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg, Distrito 5.

Qué incluye

La reunión comunitaria intergubernamental incluirá:

Aspectos destacados de las inversiones de capital en los Distritos 5 y 6: por dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Discusión esencial sobre la protección de la salud mental y el bienestar para adultos y niños.

Tablas de recursos con información sobre salud mental y física. Los residentes tendrán la oportunidad de obtener conocimientos prácticos sobre cómo la actividad física regular puede aliviar el estrés académico, reducir la ansiedad y fomentar la resiliencia emocional a largo plazo.

Una sesión de preguntas y respuestas facilitada con cargos electos y ponentes.

Registro en línea se anima a Engage.MeckNC.gov.

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