Charlotte, NC.- La sede de Animal Care & Control en Toomey, Charlotte volverá a recibir visitantes y voluntarios el viernes 28 de agosto, luego de varias semanas de trabajos de reparación. El centro retoma su horario habitual y permite nuevamente que la comunidad participe en actividades destinadas a mejorar la vida de los perros que esperan encontrar un hogar permanente. Está ubicado en el 2700 Toomey Ave, Charlotte, NC 28203.

La reapertura representa una buena noticia para las familias y personas que suelen colaborar con el refugio. Desde este viernes, los residentes podrán regresar a Toomey para compartir tiempo con los perros bajo su cuidado y ofrecerles una experiencia diferente a la rutina dentro de las instalaciones.

Entre las opciones disponibles destaca la posibilidad de llevar a un perro a pasar el día fuera del refugio. La iniciativa también contempla estancias durante algunas horas o incluso una noche, dependiendo de las condiciones y las alternativas que ofrezca el centro.

Estas salidas pueden aportar beneficios importantes para los animales. Un cambio temporal de ambiente les permite explorar nuevos espacios, interactuar con personas de la comunidad y disfrutar de actividades al aire libre. Además, el contacto fuera del entorno habitual del refugio puede ayudar a que los potenciales adoptantes conozcan mejor la personalidad y comportamiento de cada perro.

El equipo de Toomey destacó la importancia de estas experiencias para los animales que permanecen a la espera de una familia definitiva. Aunque algunas salidas duren apenas unas horas, el contacto con el exterior puede representar una variación significativa dentro de su día a día.

La reapertura también permitirá recuperar una dinámica que conecta directamente al refugio con la comunidad de Charlotte. Los perros podrán volver a disfrutar de paseos y momentos al aire libre junto a personas dispuestas a brindarles atención, compañía y un descanso temporal de la vida en el refugio.

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El centro invitó a la comunidad a regresar a sus instalaciones a partir de este viernes y retomar las actividades con los perros. La expectativa del personal apunta a recuperar progresivamente el movimiento habitual después del período de reparaciones.

Con la reapertura de la sede de Animal Care & Control en Toomey, Charlotte recupera además un espacio para quienes desean involucrarse en el bienestar animal sin necesidad de adoptar inmediatamente. Una visita, un paseo o unas horas de compañía pueden convertirse en una experiencia positiva tanto para los perros como para quienes deciden dedicarles parte de su tiempo.

El regreso a la actividad marca así una nueva oportunidad para que la comunidad acompañe a estos animales mientras esperan el paso más importante: encontrar un hogar definitivo.

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