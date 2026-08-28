La FDA anunció el retiro de inyecciones de cloruro de sodio por contaminación

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la compañía B. Braun Medical Inc. anunciaron el retiro voluntario de tres lotes de Inyección de Cloruro de Sodio al 0,9% USP.

En un comunicado, explicaron que esta urgente medida preventiva a nivel hospitalario se tomó tras descubrir la presencia de materia particulada en los envases, la cual fue identificada específicamente como óxido de zinc.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los graves peligros que este defecto de fabricación representa para la salud de los pacientes. La administración intravenosa de este producto contaminado tiene una probabilidad razonable de causar consecuencias fatales, incluyendo bloqueos en los vasos sanguíneos pulmonares (émbolos), oclusiones que pueden derivar en muerte tisular y flebitis severa.

View the complete details on this recall at: https://t.co/2kTufoKgMZ. pic.twitter.com/mWovWzhWpi — U.S. FDA Recalls and Alerts (@FDArecalls) August 28, 2026

Alertaron sobre diversas complicaciones

Alertaron además de los daños vasculares, la infusión de estas partículas extrañas en el torrente sanguíneo puede desencadenar reacciones sistémicas de alto riesgo. Entre las complicaciones destacan la activación del sistema inmunológico, disfunción de órganos y la destrucción de glóbulos rojos (hemólisis), aunque la empresa aclaró que hasta la fecha no se han reportado lesiones graves ni muertes vinculadas a este incidente.

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Las autoridades indicaron que la solución salina afectada, empaquetada en envases PAB® de 150 ml, es un producto fundamental utilizado para la hidratación y reposición de electrolitos tanto en adultos como en pacientes pediátricos.

Según los registros oficiales, el producto defectuoso fue distribuido a nivel nacional en hospitales y centros de atención médica entre el 27 de febrero y el 3 de agosto de 2026.

Los lotes específicos sujetos a este retiro masivo son el J6B435, J6B444 y J6B457 (Catálogo S8004-5264), todos con fecha de vencimiento fijada para el 30 de abril de 2027. Para mitigar rápidamente cualquier riesgo, B. Braun ya está notificando a sus clientes por correo para organizar la devolución inmediata y el reemplazo total del inventario que permanezca en los estantes.

En este sentido, las autoridades instaron a los profesionales de la salud y hospitales a suspender su uso de inmediato y retornar los productos al lugar de compra.

Asimismo, los usuarios y pacientes pueden dirigir sus dudas al correo electrónico de la compañía o reportar cualquier reacción adversa directamente al programa MedWatch de la FDA, utilizando sus plataformas en línea o vía fax.

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