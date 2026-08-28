ICE recupera 22.000 reliquias milenarias

Tampa.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa lograron un golpe sin precedentes al incautar más de 22.000 artefactos históricos en una enorme red de contrabando global.

En un comunicado, explicaron que este operativo, realizado en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, representa uno de los decomisos de antigüedades más grandes en la historia de la agencia.

Detallaron que las primeras evaluaciones de los expertos indican que las invaluables piezas rescatadas provienen de civilizaciones antiguas que datan de entre 1.000 y 5.000 años atrás.

Explicaron además, que los objetos fueron saqueados de importantes sitios arqueológicos ubicados en Europa, África, el Levante mediterráneo y diversas zonas del Mediterráneo Oriental.

Al respecto, el agente especial Micah McCombs advirtió que el tráfico ilegal de bienes culturales no solo roba el patrimonio histórico, sino que financia a organizaciones criminales transnacionales. En muchos casos documentados, las millonarias ganancias del mercado negro de antigüedades terminan siendo utilizadas para financiar el lavado de dinero e incluso actividades terroristas.

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Recuperaron monedas romanas entre otros artículos

De la misma manera, indicaron que entre el masivo botín recuperado se encuentran monedas romanas, estatuas, armas, vasijas de terracota, sarcófagos egipcios y joyas invaluables. Dado que no existe una prueba rápida para verificar estas piezas, el gobierno estadounidense está trabajando en conjunto con arqueólogos de las Universidades del Sur de Florida y Pensilvania para su autenticación.

En este sentido, señalaron que el proceso de identificación de las reliquias requerirá un esfuerzo minucioso por parte de especialistas internacionales. Sin embargo, las autoridades aseguran que el objetivo final de esta exhaustiva investigación es repatriar cada uno de los artefactos auténticos a sus países de origen, fortaleciendo así las relaciones diplomáticas.

Por último, HSI reafirmó su compromiso implacable de desmantelar las redes criminales que lucran con la historia robada y proteger el patrimonio de la humanidad para las futuras generaciones.

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