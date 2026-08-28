Gorillaz llegará a Charlotte con su esperado The Mountain Tour

Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para recibir uno de los espectáculos más particulares de la música internacional. Gorillaz: The Mountain Tour llegará al Spectrum Center el 23 de septiembre de 2026, en una presentación que llevará a la ciudad el característico universo audiovisual de la banda virtual británica.

La agrupación anunció en marzo de 2026 la fecha como parte de su nueva gira, mientras los seguidores en Charlotte esperan con ansias este espectáculo.

Gorillaz nació en 1998 gracias a la colaboración entre el músico Damon Albarn y el diseñador británico Jamie Hewlett. Desde sus primeros trabajos, el proyecto rompió con el formato tradicional de una banda musical al construir una identidad basada en personajes animados, videos, ilustraciones y una narrativa propia.

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El concepto gira alrededor de cuatro integrantes virtuales: 2-D, vocalista principal y tecladista; Murdoc Niccals, bajista y fundador autoproclamado; Noodle, guitarrista japonesa y experta en artes marciales; y Russel Hobbs, baterista estadounidense cuya historia incorpora elementos sobrenaturales relacionados con los espíritus de otros músicos.

A lo largo de su trayectoria, Gorillaz ha desarrollado una propuesta que combina rock alternativo, hip-hop y música electrónica, además de incorporar elementos de pop y otros géneros. Esa mezcla le permitió construir una audiencia internacional y convertir sus producciones audiovisuales en una parte fundamental de su identidad.

El repertorio de la banda incluye varios temas que marcaron diferentes etapas de su carrera. “Clint Eastwood” representó uno de sus primeros grandes éxitos y ayudó a presentar su particular concepto ante el público internacional.

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Otro de sus temas más reconocidos, “Feel Good Inc.”, alcanzó gran popularidad y obtuvo un premio Grammy. La agrupación también conquistó a sus seguidores con “On Melancholy Hill”, una canción de tono melancólico con una marcada influencia pop, y “DARE”, uno de sus temas más bailables y populares.

Finalmente, la llegada de The Mountain Tour al Spectrum Center ofrece a los fanáticos de Charlotte la oportunidad de experimentar en directo una propuesta que combina música, animación y narrativa visual. Con una trayectoria que supera las dos décadas, Gorillaz mantiene su capacidad para transformar el concepto tradicional de una banda y llevarlo a un escenario internacional.

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