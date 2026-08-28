Gobierno de Trump demanda a estados por matrículas a estudiantes indocumentados

Washington.- El Departamento de Justicia presentó nuevas demandas formales contra los estados de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington. El objetivo central de esta acción legal es frenar las leyes estatales que otorgan matrículas universitarias preferenciales a inmigrantes indocumentados, una medida que el gobierno federal considera una clara violación y un desafío a las normativas dictadas por el Congreso.

En un comunicado, explicaron que la postura oficial de las autoridades estadounidenses sostiene que estas políticas locales resultan altamente discriminatorias. Los demandantes argumentan que es inconstitucional ofrecer tarifas educativas reducidas y ayuda financiera a extranjeros sin estatus legal, mientras a los propios ciudadanos estadounidenses se les niegan estos mismos beneficios económicos cuando provienen de otros estados.

Detallaron que altos funcionarios del gobierno, incluyendo al fiscal general asociado Stanley E. Woodward Jr., enfatizaron que ninguna jurisdicción puede priorizar a los inmigrantes irregulares. Siguiendo las directrices del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia fue enfático al declarar que no tolerará que los alumnos norteamericanos sean tratados como «ciudadanos de segunda clase» dentro de su propia nación frente a los extranjeros.

🚨The Department of Justice Files Complaints Against Arizona, New Mexico, Oregon, and Washington Challenging State Laws that Provide In-State Tuition to Illegal Aliens “Over 30 years ago, Congress made clear that States cannot put illegal aliens before our Nation’s own… pic.twitter.com/B1ASkH3qsh — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 27, 2026

Buscan bloquear normativa en las instituciones públicas

Por otro lado, explicaron que los recursos legales presentados buscan que los tribunales emitan órdenes judiciales para bloquear de inmediato la aplicación de estas normativas en las instituciones públicas. Específicamente, la ofensiva pretende prohibir de manera definitiva que las universidades sigan concediendo tarifas de residente, becas y subsidios a cualquier persona que no pueda demostrar su estancia legal en el país.

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Detallaron que en el caso de Arizona figura como uno de los ejemplos más destacados dentro de los documentos judiciales presentados por el gobierno. Según las estimaciones citadas, tan solo en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), los inmigrantes indocumentados recibieron aproximadamente 10,5 millones de dólares en descuentos de matrícula durante el semestre de otoño de 2025, debido a la enorme diferencia de costos.

En este sentido, señalaron que con estas cuatro nuevas impugnaciones, lideradas por el fiscal general interino Todd Blanche, el gobierno acumula un total de 21 demandas a nivel nacional por este mismo tema. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ya ha logrado anular estas políticas en cinco estados, incluyendo Texas e Illinois, donde los jueces declararon inconstitucionales las leyes, mientras que los demás casos continúan en desarrollo.

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