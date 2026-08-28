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EE.UU. se une a Colombia y Ecuador contra el narcoterrorismo

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EE.UU. se une a Colombia y Ecuador contra el narcoterrorismo
Foto: Cortesía X @Southcom
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- En un movimiento estratégico sin precedentes, Estados Unidos, Colombia y Ecuador anunciaron la creación de un frente unificado para combatir al narcoterrorismo.

A través de las redes sociales de ambos países se conoció que altos mandos militares de las tres naciones se reunieron en la conflictiva frontera colombo-ecuatoriana para sellar una alianza que busca arrinconar a las mafias del crimen organizado.

Este histórico encuentro se consolidó como: la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). El comandante del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan, destacó que esta estrategia conjunta permitirá cazar a los líderes criminales y destruir su logística para negarles cualquier refugio.

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Colombia se une para fortalecer una respuesta firme y coordinada

Por su parte, el general colombiano Jorge Mora subrayó que la instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella es fortalecer una respuesta firme y coordinada. Con la adhesión oficial de Colombia a esta coalición multinacional, se articularán esfuerzos regionales masivos contra el narcotráfico y las economías ilícitas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Ecuador calificó esta alianza militar como un verdadero «Tridente de la Seguridad». Las autoridades ecuatorianas advirtieron que las mafias ya no podrán utilizar las zonas fronterizas como una ventaja táctica para evadir a la justicia y ocultar sus rutas de contrabando.

Destacaron que la estrategia trilateral se centrará en fortalecer el intercambio de inteligencia, anticipar amenazas transnacionales y coordinar operaciones conjuntas en tiempo real. Esto permitirá a las fuerzas armadas de los tres países reaccionar de manera inmediata y cerrar el paso a las estructuras criminales en la frontera norte.

Por último, reiteraron que el contundente mensaje de los altos mandos militares de la región es claro y directo: «Si el crimen cruza fronteras, nuestra respuesta también lo hará». Con este pacto, las naciones reafirman su compromiso de proteger la seguridad hemisférica y erradicar la violencia generada por los cárteles.

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