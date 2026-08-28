EE.UU. deporta a dos latinoamericanos hacia el Reino de Eswatini

Mbabane.- El Gobierno del Reino de Eswatini confirmó la llegada a su territorio de dos ciudadanos de nacionalidad latinoamericana procedentes de Estados Unidos.

Según el comunicado de las autoridades del país africano, estos dos migrantes han sido catalogados como «Nacionales de Terceros Países» (TCN).

Indicaron que su arribo forma parte de los grupos recibidos bajo un acuerdo bilateral establecido entre el Reino de Eswatini y la administración estadounidense.

Government Statement: Government announces the arrival of two (2) Third Country Nationals from the United States of America. pic.twitter.com/lPmdya8uux — Eswatini Government (@EswatiniGovern1) August 27, 2026

Migrantes recibidos tras los acuerdos entre ambos países

Al respecto, Thabile Mdluli, portavoz interina del gobierno de Eswatini, detalló que el traslado se concretó tras una serie de consultas y arreglos necesarios entre ambos gobiernos y sus respectivas autoridades.

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De la misma manera, señalaron que a su llegada al continente africano, los dos migrantes latinoamericanos fueron recibidos de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos que rigen la admisión y el alojamiento temporal.

Por último, el Estado africano subrayó su compromiso con la legalidad del proceso. Asegurando además que el gobierno continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos y otros socios internacionales. Esto con el fin de garantizar que todos los procesos relacionados con estos migrantes se manejen conforme a los protocolos aplicables, prometiendo mantener al público informado sobre cualquier novedad.

Es de recordar, que recientemente tras un nuevo acuerdo bilateral entre Washington y Monrovia, se envió un primer contingente de 20 migrantes deportados desde los Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional Roberts, en las afueras de la capital liberiana.

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