La historia de Charlotte en Atlanta

2025: Atlanta United 2-3 Charlotte FC

A pesar de que Atlanta United anotó temprano, fue Charlotte FC quien se llevó los tres puntos de Georgia la temporada pasada.

Un magnífico cabezazo de Tristan Muyumba dio la ventaja inicial a los locales en el minuto 19.

El Crown empató justo antes del descanso, lo que cambió por completo el rumbo del partido. Idan Toklomati le ganó la posición a su defensor y coló el balón justo al lado del portero del Atlanta, Brad Guzan.

Wilfried Zaha anotó el segundo gol para Charlotte en el minuto 59, mientras que Pep Biel marcó el tercero en el minuto 77. Atlanta logró descontar cinco minutos antes del tiempo añadido, pero ya era demasiado tarde para los locales.

La victoria contra Atlanta fue la primera de tres partidos consecutivos invictos como visitante en la liga para Charlotte. El Crown terminó cuarto en la Conferencia Este la temporada pasada.

2024: Atlanta United 1-3 Charlotte FC

El partido disputado en Atlanta hace dos años tuvo una historia similar a la del año pasado: Atlanta anotó primero, Charlotte marcó tres goles seguidos y un gol tardío del United no fue suficiente.

Irónicamente, no fue un jugador del Charlotte quien logró que los visitantes volvieran al partido.

Un choque accidental de un jugador del Atlanta tras un saque de esquina de Jere Uronen provocó que el balón cruzara por poco la línea de gol, resultando en un autogol para el United.

En 2024, Liel Abada fue quien dominó la jornada.