La historia de Charlotte en Atlanta

Charlotte, NC.- La última edición de “La Batalla del Sur” se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia. El Charlotte FC se enfrentará al Atlanta United.
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 26, 2026
El Charlotte FC se desplaza a menos de 300 millas al sur para enfrentarse a su rival, el Atlanta United. Ambos equipos ya se han enfrentado dos veces esta temporada: Atlanta se impuso en la US Open Cup y el partido más reciente terminó en empate.
Sin embargo, Charlotte acumula tres victorias consecutivas en Atlanta desde 2023. Y, curiosamente, también ha marcado tres goles en cada partido durante ese periodo. Además, Charlotte ha anotado tres goles en tres victorias seguidas.
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Antes del partido del sábado, repasamos el historial de resultados del Charlotte FC como visitante en Atlanta.
2025: Atlanta United 2-3 Charlotte FC
A pesar de que Atlanta United anotó temprano, fue Charlotte FC quien se llevó los tres puntos de Georgia la temporada pasada.
Un magnífico cabezazo de Tristan Muyumba dio la ventaja inicial a los locales en el minuto 19.
El Crown empató justo antes del descanso, lo que cambió por completo el rumbo del partido. Idan Toklomati le ganó la posición a su defensor y coló el balón justo al lado del portero del Atlanta, Brad Guzan.
Wilfried Zaha anotó el segundo gol para Charlotte en el minuto 59, mientras que Pep Biel marcó el tercero en el minuto 77. Atlanta logró descontar cinco minutos antes del tiempo añadido, pero ya era demasiado tarde para los locales.
La victoria contra Atlanta fue la primera de tres partidos consecutivos invictos como visitante en la liga para Charlotte. El Crown terminó cuarto en la Conferencia Este la temporada pasada.
2024: Atlanta United 1-3 Charlotte FC
El partido disputado en Atlanta hace dos años tuvo una historia similar a la del año pasado: Atlanta anotó primero, Charlotte marcó tres goles seguidos y un gol tardío del United no fue suficiente.
Irónicamente, no fue un jugador del Charlotte quien logró que los visitantes volvieran al partido.
Un choque accidental de un jugador del Atlanta tras un saque de esquina de Jere Uronen provocó que el balón cruzara por poco la línea de gol, resultando en un autogol para el United.
En 2024, Liel Abada fue quien dominó la jornada.
El doblete de Abada, con goles en los minutos 56 y 68, marcó la diferencia en una emocionante victoria por 2-3 para Charlotte. Ambos goles de Abada fueron colocados en el mismo lugar, justo al lado del brazo izquierdo extendido del portero Josh Cohen.
2023: Atlanta United 1-3 Charlotte FC
El año 2023 fue un año dominante para el Charlotte FC, que consiguió su primera victoria contra sus rivales de Atlanta.
Justin Meram, jugando contra su antiguo club, anotó el primer gol del partido. Luego, en el minuto 51, un defensor del Atlanta cometió una falta sobre Karol Świderski dentro del área. Esto le valió una tarjeta roja al Atlanta y un penalti a favor de Świderski, quien lo convirtió con tranquilidad para ampliar la ventaja.
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Meram anotó cinco minutos después del penalti transformado por Świderski, consiguiendo así un doblete y dejando una desventaja insuperable para el Atlanta.
Un gol de Atlanta en los últimos minutos impidió que los visitantes mantuvieran su portería a cero, pero aun así fue una victoria contundente para Charlotte.
2022: Atlanta United 2-1 Charlotte FC
En el tercer partido de la historia del Club, un gol de Atlanta en el tiempo de descuento hundió a The Crown.
A pesar de la derrota, Charlotte anotó su primer gol en la MLS cuando Adam Armour marcó de cabeza.
Aunque el Charlotte FC no logró la victoria ese día, una semana después consiguió su primer triunfo contra el New England.
Con información de Charlotte FC