Gran eclipse lunar teñirá de cobre el cielo nocturno

Washington.- El firmamento será el escenario de un profundo eclipse lunar parcial durante las últimas horas del 27 de agosto y la madrugada del día 28. En su punto de mayor intensidad, a las 4:13 a.m. (Tiempo Universal), el 96,3% del disco lunar quedará sumergido en la umbra de la Tierra, un espectáculo astronómico de gran magnitud que podrá ser apreciado en casi toda América, África occidental y Europa occidental.

Así lo confirmó la Nasa en un comunicado, en donde detalló que el evento astronómico comenzará sutilmente cuando el satélite natural ingrese a la penumbra, pero la verdadera exhibición visual arrancará a las 2:34 UTC (10:34 p.m. del este). A partir de ese instante, el dramático efecto de la sombra terrestre será fácilmente visible al darle una «mordida» cada vez más grande al disco de la Luna llena, marcando el notorio avance de la fase parcial.

Explicaron que a medida que la sombra oscurezca progresivamente el cuerpo celeste, ocurrirá un fenómeno óptico cautivador para los espectadores. Al reducirse la porción iluminada por el Sol, los ojos humanos se adaptarán a la oscuridad y permitirán percibir un deslumbrante color cobrizo en toda la zona de la superficie lunar que se encuentre atrapada dentro de la umbra.

A partial lunar eclipse will pass over the Americas—and parts of Europe and Africa—tomorrow night! It will reach its peak around 12:12am ET (0412 UTC) on Thursday, Aug. 28. More info: https://t.co/deDCMRSq74 pic.twitter.com/2EFqh7jZFn — NASA (@NASA) August 26, 2026

El último eclipse ocurrió en el 2008

De la misma manera, destacaron que este magnífico acontecimiento forma parte de una histórica secuencia orbital clasificada por los científicos como la serie Saros 138. La particularidad de este ciclo es que genera eclipses de características casi idénticas separados por periodos exactos de 18 años, 11 días y 8 horas, recordando que el último de esta familia ocurrió en agosto de 2008 y el próximo llegará en septiembre de 2044.

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Por otro lado, señalaron que para describir la profundidad de estos eventos, los expertos utilizan dos medidas clave: la magnitud y el oscurecimiento. Mientras la magnitud calcula la fracción del diámetro lunar cubierto y sirve para identificar eclipses totales o penumbrales, el oscurecimiento representa el área real que está tapada, siendo un valor mucho más fiel a la experiencia del observador.

Es por esta razón que, para la divulgación científica, el nivel de oscurecimiento resulta ser el método más claro e intuitivo para explicar el alcance del fenómeno. Gracias a este indicador, se puede afirmar de manera directa que casi la totalidad del disco lunar (96,3%) estará bajo la sombra, prometiendo una experiencia visual verdaderamente extraordinaria para el público general.

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