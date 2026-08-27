EE.UU. deporta a exmilitar venezolano por torturas

Miami.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que concretó la deportación a Venezuela de Rafael José Quero Silva, un exmilitar venezolano acusado de graves violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado explicó que la expulsión del país se llevó a cabo tras la orden definitiva de un juez de inmigración, poniendo fin a la estadía irregular de este antiguo funcionario del régimen de Nicolás Maduro en territorio estadounidense.

Explicaron que antes de establecerse en Norteamérica, el sujeto se desempeñó como coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde comandó el Destacamento 47 en la ciudad de Barquisimeto. Los contundentes reportes oficiales indican que, durante las protestas del año 2013, Quero Silva supervisó y tuvo conocimiento directo de la detención arbitraria y tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos que se oponían al gobierno venezolano.

De la misma manera, destacaron que las investigaciones respaldadas por diversas agencias federales revelaron el nivel de brutalidad ejercido bajo su mando y complicidad. Mientras los disidentes políticos estuvieron bajo la custodia de su destacamento militar, las víctimas sufrieron crueles abusos que incluyeron descargas eléctricas, golpizas con porras y botellas congeladas, además de amenazas de violación, dejando profundas secuelas físicas y psicológicas.

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Ingresó legalmente a EE.UU. en el 2016

Por otro lado, ICE, señaló que el historial migratorio del exmilitar detalla que ingresó legalmente por el Aeropuerto Internacional de Miami en junio de 2016, pero violó flagrantemente los términos de su admisión al quedarse de forma ilegal en el país. Tras ser identificado como un peligroso represor por las autoridades, agentes federales lograron capturarlo el 27 de febrero de 2025 en la ciudad de Miramar, iniciando inmediatamente su proceso de remoción.

Altos mandos de las fuerzas del orden, como Matthew Elliston de ERO Miami y José R. Figueroa de HSI, celebraron el éxito de esta operación interagencial. Ambos directivos fueron enfáticos al declarar que Estados Unidos no se convertirá de ninguna manera en un refugio seguro para individuos que hayan participado en persecuciones o torturas, reafirmando su compromiso inquebrantable con la justicia y la seguridad nacional.

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