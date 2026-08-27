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De La Espriella anuncia extradiciones, bombardeos y capturas

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De La Espriella anuncia extradiciones, bombardeos y capturas
Foto: Cortesía X @ABDELAESPRIELLA
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- El Gobierno de Colombia, bajo las estrictas directrices de Abelardo De La Espriella, anunció una ofensiva simultánea y sin precedentes contra las principales estructuras criminales del país.

Así lo dio a conocer el primer mandatario colombiano, en sus redes sociales, en donde indicó que ordenó nuevas extradiciones, bombardeos estratégicos y la captura de capos internacionales, reafirmando que el territorio colombiano no será más un refugio para la delincuencia.

En primer lugar, el alto funcionario le cerró la puerta a la impunidad disfrazada de procesos de paz. De La Espriella hizo efectiva la extradición a Estados Unidos de alias “El Mocho Olmedo”, alias “Muñeca” y alias “Araña”, advirtiendo además que otros criminales prófugos como alias “HH” y “Pinocho” correrán exactamente con la misma suerte en cuanto las autoridades logren su inminente captura.

Capturan al cabecilla del Tren de Aragua

De la misma manera, señaló que en un golpe paralelo al crimen transnacional, la Fuerza Pública logró un éxito rotundo en la localidad de Fontibón, en la capital del país. Mediante complejas labores de inteligencia, las autoridades capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, alias «Nairobi», máximo cabecilla del Tren de Aragua en territorio peruano y uno de los hombres de mayor confianza del temible alias «Niño Guerrero».

Sostuvo que este peligroso sujeto no solo era un enlace vital para la organización delictiva, sino que también era requerido formalmente por la justicia estadounidense. Las investigaciones señalan que alias «Nairobi» articulaba una gigantesca red de extorsiones, sicariato, narcotráfico y tráfico internacional de armas a través de corredores estratégicos que conectaban operativamente a Centro y Suramérica.

Ver más: De La Espriella acaba privilegios en cárceles

Por último, destacó que simultáneamente, las fuerzas militares demostraron su poderío ofensivo al ejecutar la «Operación AMÓN» en la zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare. Tras un bombardeo de alta precisión contra campamentos de la facción del narcoterrorista alias Calarcá, el saldo preliminar arrojó 8 delincuentes abatidos, asestando un golpe letal al Bloque Jorge Suárez Briceño.

Durante la posterior incursión terrestre de los comandos en el área, las tropas lograron incautar un fuerte arsenal bélico que incluía 11 fusiles y 5 ametralladoras. Con esta serie de operaciones tácticas y judiciales, el mensaje oficial deja claro que el imperio de la ley no se negocia y que el Estado perseguirá a los criminales sin descanso, negándoles cualquier tipo de escondite o santuario.

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