Condenan a 33 años de cárcel a un exprofesor por tráfico sexual infantil

Nueva Orleans.- Autoridades de seguridad anunciaron que un exprofesor escolar de 38 años de edad, recibió una contundente sentencia en un tribunal federal tras ser condenado a 33 años de prisión y libertad supervisada de por vida por el delito de tráfico sexual infantil.

En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, identificó al detenido como Aaron Johnson, quien fue condenado el 19 de agosto, tras el resultado directo de una exhaustiva investigación liderada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y representa el cierre definitivo de un proceso judicial que lo halló culpable desde diciembre de 2025.

Explicaron que el repudiable caso comenzó a gestarse cuando el entonces docente utilizó las redes sociales para contactar a una menor de edad reportada como fugitiva que se encontraba varada en la localidad de Vicksburg, Misisipi. Lejos de ayudarla o dar aviso inmediato a las autoridades competentes, el sujeto manipuló a la víctima y facilitó su traslado encubierto hasta su propia residencia privada ubicada en Nueva Orleans.

Indicaron que una vez que la niña estuvo en su poder, el depredador aprovechó al máximo su situación de extrema vulnerabilidad y la sometió a repetidos abusos sexuales, escudándose cínicamente en su credibilidad y estatus como educador para justificar el carácter ilícito de sus acciones.

Las autoridades subrayaron que este nivel de abuso de confianza representa una de las conductas más atroces e imperdonables dentro de los casos de explotación humana.

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Fueron varias víctimas

Señalaron que el calvario de la menor llegó a su fin el 28 de marzo de 2024, cuando un operativo conjunto permitió a los agentes federales y al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos rescatar a la niña sana y salva en una vivienda de la parroquia de Orleans.

En este sentido, destacaron que tras recolectar las pruebas suficientes durante meses de indagaciones, el peligroso exprofesor fue finalmente capturado por las fuerzas del orden a mediados de agosto de ese mismo año.

Las agravantes de este perturbador caso no terminaron con su detención inicial, ya que el posterior allanamiento y análisis forense de sus dispositivos móviles arrojó hallazgos aún más oscuros. Los investigadores descubrieron evidencia digital irrefutable que demostraba que el delincuente también había intentado solicitar servicios sexuales comerciales a otra adolescente de apenas 15 años de edad, confirmando su patrón de comportamiento depredador.

Al respecto, el agente especial Matt Wright destacó el compromiso inquebrantable de las autoridades para llevar ante la justicia a estos sujetos, alineándose con la actual directriz de la administración federal de remover a individuos peligrosos y proteger a las comunidades.

Asimismo, el gobierno reiteró su llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha de trata de personas a través de las líneas telefónicas directas de ICE.

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