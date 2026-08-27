Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) mantienen sus protocolos de seguridad luego de la liberación de la persona que enfrentó cargos penales por amenazas dirigidas contra varias escuelas del distrito durante el invierno de 2025.

La situación generó inquietud entre numerosas familias. Ante ello, CMS informó que la persona involucrada tiene prohibido ingresar a cualquier propiedad del sistema escolar. Las autoridades policiales actuarán de inmediato si incumple esa restricción. Además, un tribunal estableció un mecanismo de monitoreo electrónico y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) supervisa a la persona conforme a esa orden judicial.

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CMS aseguró que sus escuelas funcionan con normalidad y que el distrito mantiene una vigilancia permanente sobre sus instalaciones. Las medidas incluyen supervisión diaria de los campus, revisiones periódicas de los protocolos y coordinación estrecha con las agencias locales de seguridad.

El distrito también cuenta con oficiales de enlace escolar, conocidos como SRO, en los centros educativos afectados. Asimismo, CMS dispone de un SRO en todas sus escuelas secundarias y en los planteles que atienden estudiantes desde kindergarten hasta octavo grado.

Las autoridades escolares y policiales mantienen comunicación constante e intercambio de información en tiempo real. En esta coordinación participan la administración de CMS, el Departamento de Policía de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMSPD) y CMPD. El objetivo consiste en identificar oportunamente cualquier situación que pueda requerir cambios en las medidas de protección.

Planes de seguridad y orientación al personal

Cada escuela de CMS debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar. Estos documentos establecen prácticas, procedimientos y protocolos para prevenir incidentes, responder ante emergencias y manejar diferentes escenarios que puedan afectar la seguridad de estudiantes y empleados.

Los administradores y trabajadores reciben orientación continua sobre estos procedimientos y sobre las mejores prácticas para preservar entornos seguros. El distrito revisa y fortalece los planes anualmente.

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CMS pidió a las familias consultar los protocolos específicos de cada escuela y mantener comunicación directa con los administradores ante cualquier inquietud. También pueden reportar preocupaciones al CMSPD mediante la aplicación Say Something o comunicarse con la administración del distrito a través de Onflo.

El distrito reiteró que continuará evaluando las condiciones de seguridad y ajustará sus procedimientos cuando resulte necesario. Mientras tanto, las escuelas seguirán recibiendo a los estudiantes con sus operaciones habituales y con atención permanente al bienestar de toda la comunidad educativa.

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