Charlotte, NC.- Los viajeros de Charlotte tendrán nuevamente una conexión directa con España. American Airlines anunció este jueves 27 de agosto que comenzará a operar vuelos sin escalas entre el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) y Barcelona-El Prat (BCN) a partir del 27 de mayo de 2027.

La aerolínea ofrecerá un vuelo diario durante la temporada de verano de 2027, con siete frecuencias semanales. American utilizará un Boeing 777-200ER para cubrir esta ruta, diseñada para atender tanto a viajeros de ocio como a pasajeros que se desplazan por motivos laborales o familiares.

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Los boletos comenzarán a venderse el lunes 31 de agosto de 2026 a través de los canales oficiales de American Airlines. La nueva conexión ampliará las alternativas de viaje internacional disponibles para quienes parten desde Charlotte y evitará escalas en otros aeropuertos estadounidenses o europeos para llegar a Barcelona.

Más conexiones con Europa desde Charlotte

La incorporación de Barcelona fortalece el papel de Charlotte Douglas como uno de los principales centros de operaciones de American Airlines. Para el verano de 2027, el aeropuerto contará con servicio directo hacia nueve destinos europeos: Dublín, Frankfurt, Londres, Madrid, Múnich, París, Roma, Atenas y Barcelona.

American también ampliará otras opciones internacionales desde Charlotte. La compañía adelantará al 4 de marzo de 2027 el inicio de su servicio de temporada hacia París, con lo que incrementará las alternativas para quienes planeen viajes al continente europeo durante la primavera.

La aerolínea destacó que Barcelona representa uno de los destinos españoles con mayor demanda entre los viajeros estadounidenses. Con esta nueva ruta, American alcanzará seis puertas de entrada desde Estados Unidos hacia la ciudad catalana, consolidando su posición como la aerolínea estadounidense con mayor oferta hacia Barcelona.

Una ruta estratégica para Charlotte

La conexión también refuerza la importancia de Charlotte dentro de la red internacional de American Airlines. La compañía opera cientos de vuelos diarios desde CLT y conecta la ciudad con decenas de destinos internacionales. Además, mantiene inversiones millonarias para ampliar y modernizar la infraestructura del aeropuerto.

Para los pasajeros de Carolina del Norte, el regreso de Barcelona representa una alternativa adicional para viajar directamente a España y acceder desde allí a otros puntos de Europa.

La nueva operación comenzará el 27 de mayo de 2027, por lo que quienes planeen viajar durante el próximo verano europeo podrán comenzar a consultar y comprar boletos desde el 31 de agosto de 2026.

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