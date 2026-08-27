Brandi Carlile llega al Spectrum Center con The Head & The Heart

Charlotte, NC.- La música folk y alt-country llegará con fuerza al Spectrum Center de Charlotte el martes 1 de septiembre, cuando Brandi Carlile suba al escenario acompañada por The Head & The Heart como grupo invitado especial. El concierto comenzará a las 7:00 p. m., mientras que las puertas del recinto abrirán a las 6:00 p. m.

Los asistentes con entradas VIP deberán seguir las indicaciones que entregue el representante de su paquete de experiencia durante la jornada. El público general podrá ingresar desde las 6:00 p. m. para prepararse para una noche dedicada a la música, las composiciones emotivas y una de las voces más reconocidas del folk contemporáneo. Las entradas parte de $46,90 y las puede comprar aquí.

Carlile cuenta con una trayectoria que combina folk, country, rock, R&B y blues. Desde su debut discográfico en 2005, la cantante ha construido una carrera marcada por letras personales, una interpretación vocal intensa y presentaciones en vivo que conectan con el público.

Su álbum debut, Brandi Carlile, alcanzó el primer lugar de la lista Folk Albums de Billboard. Dos años después, la artista trabajó junto al reconocido productor T Bone Burnett en The Story, producción que llegó al décimo puesto de las listas de rock y consolidó su presencia en la escena musical estadounidense.

Canciones como “The Story” y “The Eye” forman parte de un repertorio que destaca por su carga emocional. Carlile también ha incorporado versiones de grandes clásicos a sus conciertos, entre ellas su interpretación de “Hallelujah”, de Leonard Cohen.

Una carrera que comenzó en Washington

Brandi Carlile nació y creció en una zona rural del estado de Washington. Desde los ocho años comenzó a presentarse junto a su madre y su hermano. Durante su adolescencia aprendió guitarra por cuenta propia, escribió sus primeras canciones y trabajó como corista para un imitador de Elvis Presley.

A los 20 años comenzó a ganar reconocimiento dentro de la escena musical de Seattle junto a sus hermanos gemelos. En 2004 firmó con Columbia Records y al año siguiente lanzó su primer álbum.

Desde entonces, la cantante ha realizado numerosas giras y ha presentado producciones como Live at Benaroya Hall with the Seattle Symphony y The Firewatcher’s Daughter, ampliando una discografía que combina raíces estadounidenses con sonidos contemporáneos.

La presentación del 1 de septiembre en Charlotte ofrecerá al público la oportunidad de escuchar en directo el repertorio de Carlile y disfrutar además de la participación de The Head & The Heart, en una velada que reunirá dos propuestas destacadas de la música folk y alternativa.

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