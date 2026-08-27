Nash, NC.- Una adolescente de 14 años enfrenta cargos luego de que investigadores la identificaran como la autora de una amenaza de violencia publicada en internet contra Southern Nash High School, en Nash County, Carolina del Norte. La Oficina del Sheriff del Condado Nash confirmó el arresto este miércoles 26 de agosto, después de una investigación que contó con apoyo del Buró Estatal de Investigaciones (SBI).

Las autoridades recibieron el reporte sobre la publicación amenazante el martes 25 de agosto. Los investigadores trabajaron junto con el SBI para determinar quién estaba detrás del mensaje. La investigación permitió identificar a una estudiante de 14 años que asiste a una escuela pública del condado.

La menor enfrenta un cargo por comunicar una amenaza de violencia masiva en propiedad educativa, un delito que las autoridades de Carolina del Norte consideran grave. Debido a su edad, las autoridades no divulgaron su identidad.

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La Oficina del Sheriff solicitó una orden de custodia segura para mantener a la adolescente en un centro de detención juvenil mientras avanza el proceso correspondiente. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el contenido específico de la publicación ni sobre posibles motivos.

Segundo incidente en pocas semanas

El arresto ocurre después de varios episodios que han incrementado la preocupación entre las familias de Nash County. Southern Nash High School enfrentó otra amenaza en línea el viernes 21 de agosto. En aquella ocasión, las autoridades activaron un protocolo de seguridad en el campus mientras investigaban el reporte.

Los investigadores determinaron posteriormente que aquella amenaza no representaba un peligro creíble y levantaron la medida de seguridad poco después de las 2:00 p. m.

El nuevo caso también provocó una respuesta coordinada entre los agentes del condado y el SBI. El sheriff Keith Stone destacó el trabajo de los investigadores, analistas de datos y oficiales de enlace escolar que participaron en la investigación.

Las autoridades advierten sobre las amenazas en línea

Los organismos de seguridad mantienen una postura estricta frente a las publicaciones que amenazan con violencia en centros educativos. Las autoridades deben investigar cada reporte para determinar si existe un riesgo real, incluso cuando alguien alegue que publicó el mensaje como una broma.

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El caso vuelve a poner la atención sobre el uso de redes sociales por parte de estudiantes y las consecuencias legales que pueden surgir de una amenaza. Las autoridades escolares y policiales recomiendan a las familias conversar con sus hijos sobre el impacto de este tipo de publicaciones y reportar cualquier mensaje que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa.

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