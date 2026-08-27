Alerta en el Atlántico por la tormenta Dolly

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó oficialmente la formación de un nuevo fenómeno meteorológico. La tormenta tropical Dolly ha cobrado vida en la región oriental del océano Atlántico, consolidándose como el cuarto sistema con nombre en lo que va de la actual temporada de huracanes de 2026.

En un comunicado, explicaron que a pesar de su reciente desarrollo, los especialistas climáticos proyectan que este ciclón tendrá un ciclo de vida bastante breve. Los modelos meteorológicos indican que Dolly se enfrentará a condiciones atmosféricas desfavorables, especialmente una fuerte cizalladura del viento, que comenzarán a debilitar su intensidad a partir del viernes 28 de agosto.

11 AM AST Thu Aug 27 (Advisory 1) Key Messages for Tropical Storm #Dolly. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV 11 AM AST jueves 27 de agosto (Aviso 1) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Dolly. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/ntNk6OGtCn — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2026

No representa ninguna amenaza en tierra firme

Por otro lado, las autoridades, indicaron que para tranquilidad de las poblaciones costeras, los reportes actuales aseguran que el sistema se encuentra transitando lejos del continente y no representa ninguna amenaza inmediata para tierra firme.

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No obstante, las autoridades han solicitado a los territorios ubicados en el Caribe oriental que mantengan un monitoreo preventivo sobre la evolución de este sistema.

🌀 **TROPICAL STORM DOLLY FORMS** Tropical Storm #Dolly has officially formed in the eastern Atlantic, becoming the 4th named storm of the 2026 Atlantic hurricane season according to the NHC. Dolly is currently far from land and is expected to be short-lived, with unfavorable… pic.twitter.com/DZANBNbMt5 — Hurricane Tracker App (@hurrtrackerapp) August 27, 2026

De acuerdo con las alertas visuales emitidas por el NHC, se pronostican fuertes lluvias con riesgo de inundaciones repentinas para las Antillas Menores, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y La Española entre la noche del sábado 29 de agosto y el lunes 31.

Asimismo, señalaron que aunque se espera que Dolly deje de ser un ciclón tropical al acercarse a estas regiones, el impacto de las precipitaciones en áreas montañosas sigue siendo un factor de riesgo.

Respecto a un posible acercamiento a Norteamérica, los expertos subrayan que aún es demasiado prematuro determinar si la tormenta representará un peligro para Estados Unidos, ya que cualquier impacto tardaría entre 7 y 10 días. Además, el fenómeno deberá atravesar primero un entorno muy hostil que podría desintegrarlo antes de siquiera aproximarse a la costa estadounidense.

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