Agente del Sheriff salva la vida de una mujer en ataque de perros

Charlotte, NC.- El miércoles 26 de agosto, alrededor de las 9:47 a. m., el agente T. Bolden de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) se vio involucrado en un tiroteo mientras estaba de servicio. Mientras realizaba un desalojo en el vecindario de Claiborne Woods, el agente Bolden se encontró con una mujer que estaba siendo atacada por una jauría de perros.

A pesar de los esfuerzos por ahuyentar a los perros, los ataques persistieron. En un momento crítico, el agente Bolden desenfundó su arma y disparó a uno de los perros, causándole la muerte.

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Poco después, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y el Servicio de Control y Cuidado de Animales llegaron al lugar y capturaron a todos los perros involucrados en el ataque.

Hasta el momento no se han presentado cargos, ya que el dueño aún no ha sido identificado.

“Me enorgullece la rápida intervención del agente Bolden. Nuestros pensamientos y oraciones están con la víctima y su familia en estos momentos difíciles, y le deseo una pronta recuperación”, declaró el sheriff McFadden. “También quiero agradecer a la comunidad su apoyo, no solo a la víctima y su familia, sino también a mis agentes”.

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Para consultas sobre los animales, comuníquese con el Departamento de Control y Cuidado de Animales. Si tiene preguntas sobre el informe policial, consulte el número de informe 20260826-0950-04 y escriba a CMPDPoliceRecords@cpd.org.

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