CMPD destacó el éxito de la operación segura de Queen City

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ha publicado los resultados de una reciente operación de Queen City Safe llevada a cabo dentro de la División Central en Uptown Charlotte y South End.

Focusing again in our Central Division, our Queen City Safe Initiative had another successful weekend of disrupting criminal activity and reducing victimization! Along with our partners at the ALE, FBI, Mecklenburg County ABC, Mecklenburg County Sheriff's Office, PSS and the DJJ,… pic.twitter.com/UFYQWorYnv — CMPD News (@CMPD) August 26, 2026

Queen City Safe es una iniciativa recurrente e interinstitucional centrada en zonas conflictivas identificadas dentro de la jurisdicción del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Su objetivo principal es reducir la delincuencia violenta y mejorar la percepción general de seguridad y la calidad de vida en toda la ciudad, aumentando la presencia policial y respondiendo directamente a los problemas de la comunidad.

El viernes 21 de agosto, las Unidades de Reducción del Crimen (CRU) y la Unidad del Distrito de Entretenimiento (EDU) del CMPD trabajaron en coordinación con la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas (ALE), el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas del Condado Mecklenburg (ABC), la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MSCO), la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte (NCSHP) y el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ), para la octava operación de 2026.

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Durante el último despliegue de Queen City Safe, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) logró una importante interrupción de la actividad delictiva en zonas clave de la División Central. Mediante operativos de vigilancia intensiva y visibles, los agentes confiscaron armas de fuego ilegales, frenaron el tráfico de narcóticos al aire libre e intervinieron con personas que fomentaban la delincuencia violenta. Estos esfuerzos reflejan el compromiso constante del CMPD de mejorar la seguridad y restablecer el orden en las zonas más afectadas por la delincuencia.

La operación del 21 de agosto tuvo como resultado:

Controles de tráfico: 162

Citas: 133

Detenciones: 22

Armas de fuego incautadas: 14

Sustancias presuntamente estupefacientes incautadas: aproximadamente 578 gramos.

Moneda estadounidense incautada: $2.956

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Desde enero, las operaciones mensuales de Queen City Safe del Departamento de Policía de Charlotte (CMPD) han generado mejoras significativas y cuantificables en la seguridad pública en toda Charlotte. La iniciativa sigue cobrando impulso y, hasta la fecha, ha producido los siguientes resultados:

Controles de tráfico: 1.294

Citas: 527

Detenciones: 165

Armas de fuego incautadas: 83

Sustancias presuntamente estupefacientes incautadas: aproximadamente 5.577 gramos.

Moneda estadounidense incautada: $31,481

Finalmente y partiendo de esta sólida colaboración, el CMPD continuará llevando a cabo estas operaciones coordinadas de forma periódica en todas las divisiones de su jurisdicción, garantizando que el enfoque basado en la colaboración siga siendo un multiplicador de fuerza constante para la seguridad de la comunidad.

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