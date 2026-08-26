Opción Fin de Semana: Festivales gratuitos para disfrutar

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana tiene dos festivales gratuitos para disfrutar. En el primero, Charlotte Chinese Story Time presenta la Feria Cultural del Festival de Medio Otoño el sábado 29 de agosto de 2026, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m., en el Centro Recreativo Marion Diehl, ubicado en 2219 Tyvola Road, Charlotte, Carolina del Norte.

Este evento es gratuito. No piden registro pero se agradece que confirme su asistencia aquí.

El Festival del Medio Otoño es una de las festividades tradicionales chinas más significativas, que celebra la reunión familiar, la gratitud, el compartir y la belleza de la luna llena. Esta feria cultural para toda la familia reunirá a niños y familias a través de cuentos, talleres prácticos, juegos tradicionales, espectáculos y experiencias comunitarias enriquecedoras.

Actividades del evento

Espectáculo de sombras chinescas: Chang’e volando a la Luna (11:00 a.m., 1:00 p.m., 3:00 p.m.)

Elaboración de pasteles de luna de piel de nieve

Manualidad de linterna de conejo de jade

Fabricación de lámparas lunares

Bolsita de conejo de jade hecha en casa

Diademas de conejo

Tatuajes faciales con temática del Festival de Medio Otoño

Caligrafía china en pergaminos

Acertijos con linternas y rompecabezas ingleses

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Juego de la olla de lanzamiento

Juego de lanzamiento de aros

Hou Yi participa en el juego de tiro con arco del sol.

Exposición “Historia de la inmigración chino-estadounidense en Charlotte, Carolina del Norte”

Muro de fotos del Festival de Medio Otoño

Busca actualizaciones y detalles en el evento de Facebook.

Festival de la Unidad Comunitaria

El Festival de la Unidad Comunitaria tendrá lugar el sábado 29 de agosto de 2026, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en la Iglesia Cristiana SouthPark, ubicada en 6650 Park South Drive, Charlotte, Carolina del Norte.

El Festival de la Unidad Comunitaria, presentado por Strange and Selfless, es un evento destinado a reunir a la comunidad para un día de diversión familiar.

Obtén más información aquí. No es necesario registrarse, pero ayuda con la planificación.

Este es un evento gratuito. Los comerciantes venderán sus productos.

Qué esperar Mercado de vendedores

Campaña de donaciones. No es obligatorio, pero le agradecemos que considere donar. Más información aquí.

Rincón de recursos comunitarios

Zona infantil: ¡Gratis! Manualidades, área sensorial, visitas guiadas a camiones de bomberos, juegos y mucho más. Lee también: Opción Fin de Semana: Disfrute gratis de estos cuatro festivales ¡Rifa 50/50: solo pagas la inscripción y tienes la oportunidad de ganar la mitad del premio!

Sorteo de premios: Coste de inscripción; oportunidad de ganar uno de los premios cortesía de diversas empresas y artistas de la zona.

Agua gratis

Protección solar y contra insectos gratuita

Música grabada

Evento sin alcohol

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