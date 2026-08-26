Charlotte, NC.- Music Without Borders es un fin de semana de música y arte multicultural totalmente gratuito que tendrá lugar el viernes 28 y el sábado 29 de agosto de 2026 en diferentes lugares de Charlotte, Carolina del Norte.
Disfruta de música en vivo de artistas latinos, afroamericanos, de Oriente Medio y del sur de Asia, así como de ilustradores, artistas de henna y otros creativos, todos reunidos en un solo fin de semana.
Viernes, 28 de agosto, por la tarde
- Viernes, 28 de agosto de 2026,
- De 6:45 p.m. a 9:30 p.m.
- Loyd Studios en Camp North End,
- 120 Razades Way, Charlotte, NC.
- Entrada gratuita.
El viernes por la noche será una fusión cultural con el DJ Ora BLVCK, el percusionista de tabla Jettu Singh, enérgicos bailarines de Bhangra de la UNC Charlotte y bailarines locales de Dabke, que darán vida a sus tradiciones a través del movimiento y la música.
Los asistentes también podrán disfrutar de pulseras florales gratuitas de Petal Pyaar y dibujos de Nada’s Ink.
Sábado, 29 de agosto, horario diurno
- Sábado, 29 de agosto de 2026,
- De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Changebaker,
- 4405 Central Avenue, Charlotte, NC.
- Entrada gratuita.
Disfruta de la música latina con Azteca Mariachi y María Valdez.
Sábado, 29 de agosto, por la tarde
- Sábado, 29 de agosto de 2026
- De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
- Haraz Coffee House Southend,
- 3441 South Blvd C, Charlotte, NC.
- Entrada gratuita.
Disfruta de la música de Husam Hasroune y Fouad Roustom. También, Henna de Hasna.