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Música sin fronteras: Fin de semana de música gratuita de todo el mundo

ENTRETENIMIENTO
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Música sin fronteras: Fin de semana de música gratuita de todo el mundo
Cortesía: Music Without Borders 
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Music Without Borders es un fin de semana de música y arte multicultural totalmente gratuito que tendrá lugar el viernes 28 y el sábado 29 de agosto de 2026 en diferentes lugares de Charlotte, Carolina del Norte.

Disfruta de música en vivo de artistas latinos, afroamericanos, de Oriente Medio y del sur de Asia, así como de ilustradores, artistas de henna y otros creativos, todos reunidos en un solo fin de semana.

Viernes, 28 de agosto, por la tarde

Cortesía: Music Without Borders
  • Viernes, 28 de agosto de 2026,
  • De 6:45 p.m. a 9:30 p.m.
  • Loyd Studios en Camp North End,
  • 120 Razades Way, Charlotte, NC.
  • Entrada gratuita.

El viernes por la noche será una fusión cultural con el DJ Ora BLVCK, el percusionista de tabla Jettu Singh, enérgicos bailarines de Bhangra de la UNC Charlotte y bailarines locales de Dabke, que darán vida a sus tradiciones a través del movimiento y la música.

Los asistentes también podrán disfrutar de pulseras florales gratuitas de Petal Pyaar y dibujos de Nada’s Ink.

Sábado, 29 de agosto, horario diurno

Cortesía: Music Without Borders
  • Sábado, 29 de agosto de 2026,
  • De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Changebaker,
  • 4405 Central Avenue, Charlotte, NC.
  • Entrada gratuita.

Disfruta de la música latina con Azteca Mariachi y María Valdez.

Sábado, 29 de agosto, por la tarde

Cortesía: Music Without Borders
  • Sábado, 29 de agosto de 2026
  • De  6:30 p.m. a 9:30 p.m.
  • Haraz Coffee House Southend,
  • 3441 South Blvd C, Charlotte, NC.
  • Entrada gratuita.

Disfruta de la música de Husam Hasroune y Fouad Roustom. También, Henna de Hasna.

Video: LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO SERÁ LA ÚLTIMA EN REGRESAR AL MERCADO

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