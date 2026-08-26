Charlotte, NC.- Music Without Borders es un fin de semana de música y arte multicultural totalmente gratuito que tendrá lugar el viernes 28 y el sábado 29 de agosto de 2026 en diferentes lugares de Charlotte, Carolina del Norte.

Disfruta de música en vivo de artistas latinos, afroamericanos, de Oriente Medio y del sur de Asia, así como de ilustradores, artistas de henna y otros creativos, todos reunidos en un solo fin de semana.

Viernes, 28 de agosto, por la tarde

Viernes, 28 de agosto de 2026,

De 6:45 p.m. a 9:30 p.m.

Loyd Studios en Camp North End,

120 Razades Way, Charlotte, NC.

Entrada gratuita.

El viernes por la noche será una fusión cultural con el DJ Ora BLVCK, el percusionista de tabla Jettu Singh, enérgicos bailarines de Bhangra de la UNC Charlotte y bailarines locales de Dabke, que darán vida a sus tradiciones a través del movimiento y la música.

Los asistentes también podrán disfrutar de pulseras florales gratuitas de Petal Pyaar y dibujos de Nada’s Ink.

Sábado, 29 de agosto, horario diurno

Sábado, 29 de agosto de 2026,

De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Changebaker,

4405 Central Avenue, Charlotte, NC.

Entrada gratuita.

Disfruta de la música latina con Azteca Mariachi y María Valdez.

Sábado, 29 de agosto, por la tarde

Sábado, 29 de agosto de 2026

De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Haraz Coffee House Southend,

3441 South Blvd C, Charlotte, NC.

Entrada gratuita.

Disfruta de la música de Husam Hasroune y Fouad Roustom. También, Henna de Hasna.

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