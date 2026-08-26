Meta pagará para cerrar demanda por adicción a sus redes

California.- El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, alcanzó el miércoles 26 de agosto un histórico pacto legal con el estado de California y otros 28 estados.

A través de varios medios de comunicación se conoció que este entendimiento busca poner fin a una masiva demanda que acusa a la compañía de diseñar plataformas altamente adictivas que perjudican el bienestar de los menores de edad.

Como parte de las condiciones pactadas, la corporación desembolsará una cifra extraordinaria para compensar al bloque de demandantes. El acuerdo estipula un pago de aproximadamente 18.000 millones de dólares que se destinarán a financiar programas de seguridad cibernética para jóvenes, aunque el documento judicial aclara que Meta niega rotundamente las acusaciones y rechaza cualquier tipo de responsabilidad legal.

Florida didn't join the Meta settlement. The payouts are peanuts compared to the profound harms Meta’s profit-driven addictive features inflicted on kids, and a slap on the wrist for a trillion-dollar corp that’ll pay more to lawyers than to the states. We’ll see them at trial. https://t.co/2YIp6IwMSV — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 26, 2026

Realizarán diversos cambios a cuentas de menores

De la misma manera, trascendió que para proteger a los usuarios más vulnerables, la compañía aceptó implementar restricciones operativas más severas en sus aplicaciones.

Ver más: Inicia juicio contra Meta por adicción digital en menores

El compromiso oficial exige que Meta establezca límites de tiempo diarios, bloqueos de uso nocturno y sistemas estrictos de verificación de edad para impedir el acceso de niños a contenidos inapropiados, además de crear nuevas herramientas de supervisión para padres y tutores.

La coalición de fiscales generales de entidades como Colorado, Kentucky y Nueva Jersey argumentó durante el proceso que los productos de la empresa vulneran leyes federales de privacidad y protección al consumidor.

We’ve secured a proposed settlement with Meta that will significantly change how Instagram and Facebook interact with children and teens, and that will include a $17 billion payment. If the settlement is approved by the court, these changes include daily time limits, stopping… — Rob Bonta (@AGRobBonta) August 26, 2026

Asimismo, las autoridades estatales acusaron a la multinacional de alimentar intencionalmente una crisis de salud mental a nivel nacional entre niños y adolescentes mediante algoritmos diseñados para generar dependencia.

Antes de pactar esta resolución —que aún requiere la aprobación de un juez y que logró impulsar sus acciones un 4% en el mercado—, la empresa defendió sus prácticas actuales. Meta argumentó que las autoridades ignoraron deliberadamente las funciones de protección ya existentes, como las cuentas privadas por defecto para adolescentes, los recordatorios de tiempo y las restricciones de contacto.

Vídeo: CMPD Celebra la herencia hispana fortaleciendo lazos con la Comunidad