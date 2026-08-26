Liberan a padre de militar y a coach venezolano tras arrestos de ICE

Miami.- En medio de un clima de tensión por el endurecimiento de las políticas fronterizas, dos casos de detenciones controversiales ejecutadas por autoridades migratorias han culminado con la liberación de los afectados. Se trata de Luis Manuel Aviles Roa, padre de un efectivo de la Marina, y Oswaldo Pirela, un reconocido entrenador de béisbol de las Ligas Menores, quienes ya se encuentran reunidos con sus familias tras superar sus sorpresivos arrestos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el primer caso involucra a Aviles Roa, de origen nicaragüense, quien recobró su libertad tras ser aprehendido durante el fin de semana a pesar de contar con un permiso de trabajo legal. Su entorno familiar denunció que la captura fue injustificada, pues el hombre carecía de antecedentes penales o requerimientos judiciales, y además mantenía activos un trámite de asilo y un proceso de regularización migratoria avalado por el servicio militar de su hijo.

La situación cobró gran relevancia mediática debido a que su hijo, el marinero Joshua Aviles Castillo, se enteró de la detención estando desplegado en el Medio Oriente a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Una vez solucionado el impasse legal, la familia publicó un comunicado en redes sociales para agradecer el apoyo de la comunidad y solicitar privacidad mientras aguardan el retorno del joven militar.

Ver más: ICE detiene en Florida al padre de un militar de EE.UU. desplegado en Oriente Medio

Liberan a beisbolista venezolano

Por otra parte, el ámbito del deporte profesional también se vio impactado cuando el venezolano Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de los Padres de San Diego, fue puesto en libertad bajo fianza. La noticia fue confirmada este martes por su hermana Daniela Pirela, quien detalló que el estratega sudamericano ya logró trasladarse a Arizona para reencontrarse con sus seres queridos tras pasar varios días bajo custodia.

Oswaldo Pirela, entrenador de ligas menores de los Padres de San Diego, fue liberado por ICE, según informó su familia.https://t.co/utFvLrFy2j — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 26, 2026

El técnico de las Ligas Menores había sido interceptado por agentes de ICE el pasado 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, mientras cumplía compromisos laborales relacionados con los Chihuahuas de El Paso, equipo filial de San Diego.

La gerencia de los Padres emitió un pronunciamiento expresando su satisfacción por la liberación de su empleado, aclarando que no emitirán más comentarios por respeto a la investigación en curso.

Vídeo: ¿Fianza por carga pública?