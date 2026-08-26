Charlotte, NC.- La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Turca de Baloncesto (TBF) anunciaron que el entrenador asistente de los Charlotte Hornets, Lamar Skeeter, formará parte del personal de la NBA que dirigirá el campamento inaugural Men’s Basketball Without Borders (BWB) Next Up, que se llevará a cabo en Estambul, Turquía, del miércoles 26 al sábado 29 de agosto en el Basketbol Gelişim Merkezi y contará con 78 de los mejores prospectos de secundaria de 44 países y territorios de seis continentes.

"He has a quiet confidence about him." 🤫 Watch more in our newest episode of Reel Access: https://t.co/woxlb8ZyCF pic.twitter.com/j7HRmrMpXH — Charlotte Hornets (@hornets) August 25, 2026

Los participantes del campamento realizarán pruebas atléticas, evaluarán la eficiencia de sus movimientos, desarrollarán habilidades, competirán en partidos de 3 contra 3, asistirán a seminarios sobre habilidades para la vida y jugarán partidos de 5 contra 5 bajo la guía de jugadores y entrenadores actuales y anteriores de la NBA y la FIBA. Además del entrenador asistente de los Hornets, Lamar Skeeter, el personal incluirá al entrenador en jefe de los Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, al alero de los Philadelphia 76ers, Dominick Barlow, al miembro del primer equipo Kia All-Rookie 2020-21, Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), al campeón de la NBA 2023, Thomas Bryant (Cavaliers), al miembro del segundo equipo Kia All-Rookie 2024-25, Bub Carrington (Washington Wizards), a la leyenda de la NBA y ex miembro de la selección nacional masculina de Yugoslavia, Vlade Divac, al ex jugador de la NBA y de la selección nacional masculina de Italia, Danilo Gallinari, al All-Star de la NBA y campeón de la NBA 2021, Brook Lopez (LA Clippers), al campeón de la NBA 2021 y tres veces All-Star de la NBA, Khris Middleton (Wizards), al miembro del segundo equipo defensivo Kia NBA 2023-24, Jalen Suggs (Orlando Magic) y al alero de los 76ers, Jabari Walker. Lee también: Los Charlotte Hornets anuncian su calendario de la temporada regular 2026-27

El evento marcará el debut del nuevo formato del programa BWB y la tercera vez que BWB se celebre en Estambul, después de que BWB Europa se celebrara allí en 2002 y 2008. En conjunto con el 25.º aniversario de BWB, el programa global de desarrollo de baloncesto y alcance comunitario de la NBA y la FIBA, la NBA y la FIBA ​​anunciaron previamente el lanzamiento de BWB Next Up, que consistirá en dos campamentos anuales para los 80 mejores prospectos masculinos y las 80 mejores prospectos femeninos de fuera de los EE. UU., de los cuales se seleccionarán los jugadores con mejor desempeño para participar en los campamentos BWB All-Star en el siguiente NBA y AT&T WNBA All-Star. El primer BWB Next Up femenino tendrá lugar en otoño de 2026.

En una ceremonia que tendrá lugar el último día del campamento, se entregarán los premios Kim Bohuny al Jugador Más Valioso del Campamento, Patrick Baumann a la Deportividad, al Campeón de Triples, al Jugador Más Valioso Defensivo y al Jugador Más Valioso de los Playoffs a los participantes que se distingan en la cancha y como líderes. Lee también: Los Hornets presentan la plantilla para la Liga de Verano de 2026