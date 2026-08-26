EE.UU. desmantela red de ciberespionaje vinculada a China

Washington.- El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron la incautación judicial de diversos dominios web para bloquear el acceso a «QScan» y «QTRouter», dos plataformas de hackeo utilizadas para atacar infraestructura crítica de Estados Unidos.

En un comunicado explicaron que estos sistemas, operados por el grupo «QTFY» y vinculados al Estado chino, lograron infiltrarse en redes sensibles de agencias como la NASA, la Reserva Federal, el Senado y los Departamentos de Justicia, Energía y Salud.

Al respecto, el Fiscal General, Todd Blanche, advirtió que el gobierno detendrá y procesará implacablemente a cualquier ciberdelincuente patrocinado por Estados extranjeros que amenace al país.

En su declaración, el alto funcionario enfatizó que las autoridades federales investigaron y desactivaron este software malicioso como parte de una serie de operaciones técnicas destinadas a desmantelar las actividades indiscriminadas de piratería informática impulsadas por la República Popular China.

🚨Justice Department and @FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure “State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 26, 2026

Misión en conjunto con diversos organismos de seguridad

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, destacó el éxito de esta misión conjunta, la cual permitió irrumpir en una red global de dispositivos infectados que los atacantes usaban para ocultar su rastro.

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Patel aseguró que esta acción técnica respalda la Estrategia Cibernética del presidente Trump, demostrando que el FBI está intensificando sus esfuerzos para defender el territorio nacional en el ciberespacio y frenar el avance de adversarios internacionales.

Asimismo, señalaron que documentos judiciales revelan que el grupo «QTFY» vende sus servicios de espionaje a clientes como el Ministerio de Seguridad del Estado chino y al Ejército Popular de Liberación. El mecanismo operaba mediante «QScan», que infectaba miles de dispositivos a nivel mundial, integrándolos a «QTRouter» para crear una red de camuflaje que permitía a los piratas informáticos ocultar el origen asiático de sus intrusiones, haciéndolas parecer tráfico local.

Por último, destacaron que la exitosa investigación y desarticulación de esta compleja amenaza tecnológica fue liderada por la oficina del FBI en San Diego, la División Cibernética y fiscales federales del Distrito Sur de California. Las autoridades de seguridad nacional reiteraron que mantendrán una postura ofensiva e implacable contra el cibercrimen internacional, negando a los piratas informáticos el acceso a las herramientas que utilizan para vulnerar los servicios esenciales de los ciudadanos estadounidenses.

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