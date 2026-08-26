EE.UU. bloquea red digital del extremismo de izquierda

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 26 de agosto la imposición de severas sanciones contra Autistici/Inventati (A/I Collective) y otras entidades internacionales.

En un comunicado del Departamento de Estado, explicó que esta acción busca desmantelar una compleja red transnacional acusada de financiar y facilitar el terrorismo de extrema izquierda, marcando un paso firme en la lucha frontal contra los grupos radicales que operan a nivel global.

Las autoridades detallaron que el Colectivo A/I es una organización extremista con sede en Italia que funciona como el principal motor tecnológico para células de Antifa y otras facciones de izquierda.

Según el reporte oficial, esta plataforma proporciona servicios digitales para que grupos violentos organicen ataques, recluten miembros y compartan manuales tácticos, todo mientras mantienen un anonimato diseñado para evadir a las autoridades policiales.

Destacaron que esta ofensiva responde a los compromisos adquiridos por el Departamento de Estado durante la reciente cumbre sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político celebrada a mediados de julio.

Today, the U.S. is imposing sanctions against Autistici/Inventati (“A/I Collective”) and other entities across transnational far-left terrorist networks. The A/I Collective is an Italy-based extremist group that supplies the digital infrastructure for Antifa cells and other… — Tommy Pigott (@statedeptspox) August 26, 2026

Todos los bienes quedarán bloqueados

En este sentido, la diplomacia estadounidense reafirmó que el gobierno no descansará hasta identificar y desarticular por completo las redes internacionales que organizan, facilitan o cometen actos de violencia bajo motivaciones políticas extremas.

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Por otro lado, informaron que como resultado inmediato de estas designaciones, todos los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe cualquier transacción comercial con ellos.

Además, el gobierno advirtió a las instituciones financieras e individuos que proveer fondos, bienes o servicios a estos grupos conlleva un alto riesgo de enfrentar sanciones secundarias, multas civiles o procesos penales.

Por último, indicaron que el paquete de restricciones también incluyó acciones directas contra otras organizaciones señaladas por brindar apoyo logístico al terrorismo, como el grupo Palestine Action y la organización Masar Badil. Respecto a este último, el gobierno sancionó a la entidad y a sus líderes, Rawa Alsagheer y Zaid Abdulnasser, por operar bajo la dirección de la red palestina Samidoun, ampliando así el cerco contra estas amenazas transnacionales.

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