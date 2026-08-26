EE.UU. anunció que va tras el dinero del terrorismo de izquierda

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una ofensiva implacable para asfixiar financieramente a los grupos radicales de extrema izquierda.

En un comunicado indicó que durante una cumbre ministerial liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se dejó claro que el gobierno utilizará todo su peso institucional para desmantelar las redes que financian el terrorismo político transnacional y proteger el sistema económico global.

Las autoridades advirtieron que la naturaleza del terrorismo ha mutado drásticamente, dejando de ser exclusivamente una amenaza externa. En la actualidad, el país enfrenta redes sofisticadas que cruzan fronteras y forjan alianzas operativas entre el marxismo internacional y el radicalismo islámico, cuyo objetivo en común es debilitar desde adentro a las sociedades libres y occidentales.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control took action to counter the growing threat posed by violent far-left terrorist groups. Globally networked and politically motivated terrorists—particularly far-left terrorists—are increasingly embracing organized, deadly violence… — Treasury Department (@USTreasury) August 26, 2026

Castigarán con severidad a los directivos

Señalaron que uno de los puntos más alarmantes revelados en el encuentro es el uso indebido de organizaciones civiles para ocultar dinero ilícito.

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Asimismo, destacaron que bajo las directrices del presidente Donald Trump, el Tesoro está investigando rigurosamente a entidades benéficas y organizaciones sin fines de lucro que operan como fachadas para canalizar fondos destinados a campañas de sabotaje, intimidación y violencia en las calles.

Por otro lado, el gobierno estadounidense advirtió que no dudará en quitar los beneficios fiscales y castigar con severidad a los directivos que permitan estas irregularidades en sus fundaciones.

Acotaron que como muestra de esta contundencia, las autoridades recordaron la reciente designación terrorista de cuatro grupos extremistas Antifa y la sanción a 17 falsas organizaciones benéficas que financiaban secretamente las operaciones de Hamás.

A pesar de la firmeza y dureza de esta nueva estrategia, el Departamento del Tesoro hizo hincapié en que estas medidas no buscan perseguir ideologías. Los funcionarios garantizaron que las acciones legales se basarán estrictamente en conductas delictivas comprobadas, respetando siempre los derechos constitucionales de libertad de expresión, asociación y asamblea de los ciudadanos estadounidenses.

Por último, Estados Unidos hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para unirse a esta cruzada y no permitir que el sistema económico global sea un refugio para extremistas.

El mensaje concluyó con la firme promesa de que se rastreará el dinero ilícito y a sus facilitadores sin importar cuán ocultos estén ni la jurisdicción donde se encuentren, exigiendo a las naciones aliadas un compromiso inquebrantable.

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