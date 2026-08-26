Raleigh, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Christopher Bernard Hammonds, de 40 años y residente en 4637 Lynn Lee Circle, Charlotte, y Ashley Marie Sowers, de 35 años y residente en 607 Glasgow Road, Charlotte. Los acusaron ​​de fraude de seguros. A Sowers la señalaron de obtener bienes mediante engaño. A Hammonds lo acusaron además de intentar obtener bienes mediante engaño. Todos los cargos son delitos graves.

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Sowers de obtener 889,06 dólares por el alquiler de un vehículo tras decirle a NC Farm Bureau Mutual Insurance Co. que su vehículo, que estuvo involucrado en un accidente el 24 de junio, no se podía conducir porque su parachoques trasero se había desprendido y fue remolcado por Hammonds de BMG Towing a un depósito de vehículos incautados.

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Hammonds está acusado de intentar obtener 6.875 dólares de la compañía de seguros presentando una factura que incluía 35 días de almacenamiento a una tarifa diaria de 75 dólares. Según las órdenes de arresto, los lectores de matrículas revelaron que el vehículo fue visto en varias ocasiones durante ese período fuera del depósito de vehículos incautados.

Además, las fotos indicaban que el parachoques trasero del vehículo parecía estar intacto.

Según las órdenes de arresto, las fuerzas del orden multaron al conductor del vehículo en dos ocasiones durante el período en que, según la factura, el coche estuvo guardado.

Sowers y Hammonds fueron puestos en libertad bajo fianza de 2.500 dólares cada uno.

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El comisionado Mike Causey anima a los habitantes de Carolina del Norte a contribuir a mantener bajas las primas de seguros denunciando cualquier fraude sospechoso. «No podemos hacer la vista gorda ante un delito que desvía miles de millones de dólares de los contribuyentes cada año», declaró el comisionado Causey. «Es fundamental denunciar el fraude de seguros para evitar futuros aumentos de tarifas».

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos económicos, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o, desde cualquier lugar de Carolina del Norte, al número gratuito 888-680-7684. También puede encontrar información en www.ncdoi.gov .

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