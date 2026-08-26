Adiós a una leyenda: Muere el actor Tim Curry

Los Ángeles.- El mundo del entretenimiento despide a uno de sus talentos más versátiles y queridos tras confirmarse que el reconocido actor británico Tim Curry falleció a los 80 años de edad.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la noticia de su partida marca el adiós definitivo a una leyenda que conquistó a múltiples generaciones con sus inolvidables e icónicos personajes, tanto en la gran pantalla como sobre las tablas del teatro.

Actor Tim Curry has died at 80. The British actor was best known for his comedic and villainous roles, including Dr. Frank-N-Furter in “The Rocky Horror Picture Show,” as well as the infamous butler Wadsworth in "Clue." pic.twitter.com/SS4OaYXjii — Fox News (@FoxNews) August 26, 2026

El sensible fallecimiento del artista ocurrió el miércoles 26 de agosto en su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles, según los datos confirmados públicamente por Marcia Hurwitz, quien fungió como su representante y amiga íntima durante gran parte de su vida.

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

Aunque el círculo cercano prefirió mantener la reserva y no reveló la causa específica de su muerte, la noticia generó una ola de reacciones en Hollywood.

Por otro lado, recordaron que el aclamado intérprete había visto su salud severamente mermada tras sufrir un fuerte derrame cerebral en el año 2012, un grave episodio médico que limitó su movilidad física y lo obligó a usar una silla de ruedas.

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Recordado por sus películas

A pesar de estos importantes retos de salud durante su última década de vida, Curry mantuvo siempre el cariño intacto y la profunda admiración de su fiel público internacional.

De la misma manera, resaltaron que su legado actoral estará eternamente marcado por su capacidad única para dar vida a villanos excéntricos, destacando inmensamente por sus legendarias actuaciones como el peculiar Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show” y el desconfiado conserje Mr. Hector en “Mi Pobre Angelito 2”. Estas interpretaciones demostraron su inigualable talento para el humor irónico, sus expresiones faciales y su destreza vocal.

Por último, señalaron que el indiscutible nivel artístico del actor no solo brilló en el cine, sino que fue ampliamente galardonado en los escenarios de Broadway, logrando obtener tres prestigiosas nominaciones al premio Tony por sus brillantes participaciones en las obras “Spamalot”, “My Favorite Year” y “Amadeus”. Además, su versatilidad en la televisión le valió una merecida nominación a los premios Emmy en la edición de 1994.

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