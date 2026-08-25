Charlotte, NC.- El ciclo de cine al aire libre regresa al parque Wilmore Centennial, ubicado en 1711 S Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte, en el barrio South End. Se proyectarán tres películas.
Estos eventos son gratuitos. Puede llevar su propia silla o manta con anticipación. El espacio es limitado.
Los eventos comienzan a las 6:30 p.m. y las películas empiezan al atardecer.
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Sobre Barbie
Barbie (2023), dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, sigue a la Barbie estereotípica en una crisis existencial que cambia su vida perfecta en Barbieland.
Esta película lideró la lista de la taquilla mundial en 2023 con más de 1.441 millones de dólares (1.330 millones de euros aproximadamente) acumulados desde su estreno.
Programación de películas en el parque
- Sábado, 5 de septiembre de 2026: Barbie
- Sábado, 12 de septiembre de 2026: Tornados
- Sábado, 19 de septiembre de 2026: Pitch Perfect
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Hay muchos sitios para comprar comida para llevar, todos a poca distancia del parque, como Sabor, Flower Child, Leroy Fox, Hawkers, Shake Shack, Emmy Squared Pizza y Salted Melon Market.
Utilice el mapa de aparcamiento de South End si necesita aparcar.