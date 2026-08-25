Charlotte, NC.- El centrocampista del Charlotte FC, Pep Biel, fue incluido en el Equipo Ideal de la Jornada 22 de la MLS. Biel recibió este reconocimiento tras su duodécima participación con múltiples goles para el Charlotte el sábado 22 de agosto, en la victoria por 3-1 sobre el DC United. Le falta solo una aparición para igualar el récord del club de su compañero Kristijan Kahlina, quien cuenta con nueve formaciones en el Equipo Ideal.
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Pep's goal and assist land him on the @MLS Team of the Matchday! pic.twitter.com/MxUB5Lu12t
— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 24, 2026
El Crown extendió su racha invicta en la temporada regular de la MLS a tres partidos tras su victoria por 3-1 sobre el DC United. El Charlotte FC se ubica actualmente quinto en la Conferencia Este y se mantiene invicto en siete de sus últimos ocho encuentros.
El sábado, Biel rompió el empate 1-1 en el minuto 66 con un centro de saque de esquina al área para que Will Cleary cabeceara su primer gol en la MLS y le diera a The Crown una ventaja de 2-1.
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El centrocampista español de 29 años sentenció el partido con un gol en el minuto 77, cuando su compañero Liel Abada regateó dentro del área y encontró a Biel cerca del borde del área de penalti, quien luego definió con un disparo con efecto al segundo palo.
Biel alcanzó las 19 participaciones en goles (11 goles y 8 asistencias) con su pase a Cleary para el gol que sentenció el partido. El español suma 12 participaciones en múltiples goles durante su etapa en el Charlotte FC. Ahora está a solo dos de igualar a Karol Swiderski en el récord histórico del CLTFC (48). Biel también registró un nuevo récord personal de goles en una sola temporada con 11.
Biel se encuentra empatado en el tercer puesto de la liga con 19 participaciones en goles, por detrás de las 24 de Evander y las 23 de Leo Messi.
A continuación se muestra la alineación completa del equipo para el partido:
- F: Kelvin Yeboah (MIN), Brian White (VAN), Antoine Griezmann (ORL)
- M: Pep Biel (CLT) , Hany Mukhtar (NSH), Joaquín Pereyra (MIN), Miguel Almirón (ATL)
- D: Édier Ocampo (VAN), Dante Polvara (STL), Andy Nájar (NSH)
- Portero: James Pantemis (POR)
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- Entrenador: Yoann Damet (STL)
- Banquillo: Andrew Thomas (SEA), Maya Yoshida (LA), James Sands (NYC), Kyle Duncan (MIN), Gabriel Pirani (SD), Cavan Sullivan (PHI), Peyton Miller (NE), Denis Bouanga (LAFC), Josh Sargent (TOR)
Finalmente hay que recordar que el Charlotte FC se enfrenta al Houston Dynamo el sábado 5 de septiembre a las 7:30 p.m.. Los primeros aficionados en llegar recibirán la figura coleccionable de edición limitada de Kristijan Kahlina, cortesía de Rugs.com.
Con información de Charlotte FC