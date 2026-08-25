El sábado, Biel rompió el empate 1-1 en el minuto 66 con un centro de saque de esquina al área para que Will Cleary cabeceara su primer gol en la MLS y le diera a The Crown una ventaja de 2-1.

El centrocampista español de 29 años sentenció el partido con un gol en el minuto 77, cuando su compañero Liel Abada regateó dentro del área y encontró a Biel cerca del borde del área de penalti, quien luego definió con un disparo con efecto al segundo palo.

Biel alcanzó las 19 participaciones en goles (11 goles y 8 asistencias) con su pase a Cleary para el gol que sentenció el partido. El español suma 12 participaciones en múltiples goles durante su etapa en el Charlotte FC. Ahora está a solo dos de igualar a Karol Swiderski en el récord histórico del CLTFC (48). Biel también registró un nuevo récord personal de goles en una sola temporada con 11. Biel se encuentra empatado en el tercer puesto de la liga con 19 participaciones en goles, por detrás de las 24 de Evander y las 23 de Leo Messi.