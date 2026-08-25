Megaoperativo de ICE deja más de 1.300 detenidos en Virginia y Maryland

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció los contundentes resultados de un masivo operativo de control migratorio que culminó con la captura de 1.328 extranjeros indocumentados con antecedentes penales en los estados de Virginia y Maryland.

En un comunicado, detallaron que esta redada, ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre el 1 y el 14 de agosto, subraya el rápido endurecimiento de las políticas de deportación en el país.

Bajo el nombre de «Operación Comunidad Segura – Washington, D.C.», las autoridades focalizaron sus esfuerzos en rastrear a individuos que representaban un peligro inminente para la sociedad.

Asimismo, señalaron que durante estas dos semanas de intensa búsqueda, los agentes arrestaron a personas acusadas y condenadas por delitos graves que incluyen asesinato, violación, secuestro, robo, agresión sexual y conducción en estado de ebriedad.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, destacó la labor de los agentes federales y lanzó una fuerte crítica a los líderes locales de la región.

Mullin aseguró que, a diferencia de los políticos que defienden a los inmigrantes irregulares, la administración de Donald Trump priorizará siempre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida remoción de estos criminales de las calles.

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Capturan a integrantes de bandas delictivas

Por su parte, la directora adjunta en funciones de ICE, Patricia Hyde, elogió la capacidad de sus oficiales para localizar a prófugos expertos en evadir la justicia. Además de desarticular el crimen individual, el operativo asestó un duro golpe a redes criminales transnacionales al capturar a múltiples miembros de peligrosas pandillas como la MS-13, Barrio 18 y el Tren de Aragua.

Detallaron que de la totalidad de los aprehendidos, cerca de 400 ya contaban con cargos formales o condenas previas en los tribunales del país. Es importante destacar que esta acción policial se llevó a cabo desafiando directamente las políticas de ciudad santuario vigentes en varios condados de la zona, siguiendo los pasos de una redada similar ejecutada en julio en Atlanta, donde hubo más de 1.200 arrestos.

Asimismo, el reporte oficial indicó casos alarmantes de fugitivos buscados por homicidio, abusos a personas incapacitadas y fraude continuo. Tras su captura, estos delincuentes permanecerán bajo la custodia estricta de ICE a la espera de sus juicios penales o de sus inminentes procesos de deportación hacia sus países de origen, como El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y México.

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