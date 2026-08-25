Fallece Dolly Parton: Adiós a la eterna «Reina del Country»

Nashville.- El mundo de la música y el entretenimiento está de luto tras confirmarse que Dolly Parton, la legendaria cantautora y querida figura estadounidense, ha fallecido a los 80 años.

La triste noticia fue comunicada oficialmente por sus familiares el martes 25 de agosto, marcando la partida de una de las artistas más carismáticas e influyentes de la cultura popular norteamericana.

Medios de comunicación destacaron que la trayectoria de Parton es la verdadera encarnación del sueño americano, pues logró trascender desde una infancia de escasos recursos en las montañas del este de Tennessee hasta alcanzar el estrellato global.

Asimismo, resaltaron que su innegable talento y autenticidad no solo la coronaron como la absoluta «Reina del Country», sino que también la consagraron como una exitosa estrella de Hollywood y un tesoro nacional intocable.

Canceló su espectáculo en Las Vegas

Por otro lado, se conoció que el sensible fallecimiento de la aclamada intérprete ocurre en un contexto de complicaciones médicas recientes, luego de que en mayo de 2026 anunciara de manera sorpresiva la cancelación de un espectáculo programado en Las Vegas.

Este retiro abrupto de los escenarios levantó serias preocupaciones sobre su estado de salud, el cual se había visto fuertemente mermado.

Según las propias revelaciones de la artista en aquel momento, llevaba ya varios años lidiando y recibiendo tratamiento por dolorosos cálculos renales. Esta afección crónica fue el principal motivo que la obligó a hacer una pausa en su incansable ritmo de trabajo para intentar enfocarse plenamente en su recuperación.

Sin embargo, destacaron que incluso frente a la adversidad médica, Parton nunca perdió su inigualable sentido del humor, llegando a bromear en un comunicado al afirmar que le sacaban «más piedras al año que de la cantera de Rockwood, Tennessee», demostrando así la chispa y el ingenio que siempre la conectaron de manera tan cercana con su público.

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