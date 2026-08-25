EE.UU. propone nueva tarifa para visas de trabajo H-1B

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una propuesta que busca establecer una nueva tarifa de 103.265 dólares para todas las solicitudes de visas H-1B sujetas al límite anual.

En un comunicado indicaron que este sustancial pago, que incluye a los profesionales amparados por la exención de título avanzado, deberá abonarse obligatoriamente al momento de introducir la solicitud y se sumará a los costos ya existentes.

Destacaron que el principal objetivo de esta abultada cifra es generar los ingresos necesarios para financiar y recuperar los millonarios costos operativos del sistema de inmigración legal del país.

Según las proyecciones de las autoridades federales, esta inédita medida tiene el potencial de recaudar aproximadamente 8.800 millones de dólares cada año, tomando en cuenta un volumen estimado de 85.000 peticiones anuales.

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Buscan la modernización del sistema

Por otro lado, destacaron que los fondos recaudados a través de esta iniciativa serán inyectados directamente a múltiples áreas críticas del aparato gubernamental. Entre los gastos que se buscan cubrir destacan la modernización de sistemas, la detección de fraudes, operaciones de tribunales de inmigración y el riguroso escrutinio de seguridad nacional, procesos esenciales para procesar los beneficios migratorios y emitir visas consulares.

Para justificar esta alza, Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó la postura oficial de la agencia frente a la nueva normativa. El funcionario subrayó que la tarifa pretende evitar que los contribuyentes estadounidenses asuman los altos costos de procesar y respaldar los programas de inmigración legal, trasladando esa responsabilidad financiera a los solicitantes.

Por último, el gobierno aclaró de inmediato que existen excepciones importantes dentro de la regla propuesta. La tarifa adicional no se aplicará a las peticiones H-1B que están exentas del límite anual, protegiendo de este modo a organizaciones de investigación sin fines de lucro, entidades investigativas gubernamentales e instituciones de educación superior.

Es de mencionar, que actualmente, este programa que permite a empresas estadounidenses contratar a miles de trabajadores extranjeros altamente calificados tiene restricciones estrictas. La cuota de emisión está limitada a 65.000 visas regulares por año, con un cupo extra de 20.000 permisos exclusivos para aquellos profesionales que hayan obtenido una maestría o un grado superior en universidades dentro de los Estados Unidos.

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