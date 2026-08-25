De La Espriella acaba privilegios en cárceles

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció que con el objetivo de frenar en seco el accionar delictivo que se coordina desde los centros penitenciarios, ordenó el traslado inmediato de 20 reclusos de alta peligrosidad hacia la capital.

A través de sus redes sociales afirmó que con esta drástica medida, ejecutada a través del INPEC, el Gobierno Nacional busca desmantelar las redes criminales que operaban impunemente desde Barranquilla.

Explicó que la instrucción presidencial tiene como objetivo principal y prioritario poner fin definitivo a las llamadas «zonas de confort» que mantenían estos delincuentes en sus antiguos lugares de reclusión.

Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 25, 2026

Según el reporte oficial, de los veinte sujetos trasladados, diez se encontraban detenidos en distintas estaciones de Policía y los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Destacó que este grupo de privados de libertad está conformado por peligrosos cabecillas e integrantes de temibles estructuras delincuenciales como «Los Pepes» y «Los Costeños».

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Serán trasladados bajo máxima seguridad

Por otro lado, indicó que entre los reubicados figuran criminales de alto perfil como Rodrigo Pantoja, alias “El Gamo”; Brayan Lobo, alias “Comandante Gabino”; Fabio Diazgranados, alias “Caballo”; así como otros delincuentes conocidos bajo los alias de “Makelele”, “Chocolate”, “Ñeco” y “El Gordo Pan”.

En este sentido, el primer mandatario, destacó para garantizar el éxito y blindaje de esta compleja operación, las autoridades confirmaron que los traslados se están llevando a cabo bajo protocolos de seguridad de máxima rigurosidad. Sostuvo que estas extremas medidas de vigilancia cuentan con el despliegue y respaldo táctico de la Fuerza Pública, buscando neutralizar por completo cualquier intento de fuga, plan de rescate o ataque armado durante los recorridos.

Por último, el mensaje del primer mandatario ha sido tajante frente a la criminalidad, advirtiendo de manera innegociable que se acabaron los privilegios para los bandidos y que las prisiones colombianas ahora son controladas exclusivamente por el Estado.

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