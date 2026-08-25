Charlotte estrena su primer quiosco digital interactivo

Charlotte, NC.- Charlotte incorporó una nueva herramienta tecnológica a sus espacios públicos con la inauguración de su primer quiosco digital interactivo. La ciudad estrenó el dispositivo en la esquina de Beatties Ford Road y West Fifth Street, cerca de la Universidad Johnson C. Smith y Five Points Plaza, en una zona considerada estratégica para el desarrollo comunitario.

El proyecto reúne esfuerzos de la ciudad de Charlotte y la empresa IKE Smart City, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios digitales y fortalecer los llamados “Corredores de Oportunidad”. La iniciativa busca acercar tecnología, información y recursos públicos a residentes y visitantes, especialmente en sectores donde la conectividad puede representar una barrera.

El quiosco ofrece conexión Wi-Fi gratuita desde la vía pública y cuenta con una pantalla táctil que permite consultar mapas interactivos y datos actualizados sobre el transporte. También facilita el acceso a información comunitaria, oportunidades laborales y alertas de emergencia emitidas por la ciudad.

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Otro de los componentes del proyecto apunta directamente al comercio local. Los dispositivos promocionan negocios de la zona y pequeñas empresas pertenecientes a comunidades minoritarias, sin cobrarles por esa exposición. De esta manera, la tecnología también funciona como una herramienta para visibilizar emprendimientos y fortalecer la actividad económica de los vecindarios.

La propuesta incorpora además un elemento recreativo. Los usuarios pueden utilizar una cabina fotográfica digital para crear selfies con marcos inspirados en Charlotte, una función que busca incentivar la interacción con el dispositivo y generar una experiencia más atractiva para quienes transitan por el sector.

La ciudad contempla una expansión significativa del programa. Durante este año, Charlotte planea instalar 30 quioscos digitales en diferentes puntos de alta circulación, entre ellos South End, SouthPark y University City. La expansión permitirá llevar las funciones de conectividad y acceso a información pública a más comunidades.

El modelo de financiamiento también destaca dentro de la iniciativa. El programa utiliza ingresos provenientes de publicidad para cubrir sus costos, por lo que la ciudad asegura que los contribuyentes no tendrán que asumir gastos por la instalación y operación de los quioscos.

Con esta primera instalación, Charlotte avanza hacia una red de espacios públicos más conectados, donde la tecnología busca cumplir una función práctica: facilitar información, impulsar negocios locales y ampliar el acceso a recursos esenciales desde las calles de la ciudad.

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