Charlotte celebrará la independencia de Uruguay  

Charlotte, NC.- La comunidad uruguaya de Charlotte tendrá una nueva oportunidad para compartir su historia, gastronomía y tradiciones durante la celebración de la Independencia de Uruguay, que Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte organizará el próximo domingo 30 de agosto de 2026.

El encuentro comenzará a las 4:00 p. m. en el Centro Comunitario Aldersgate, ubicado en 5338 Nations Ford Road, Charlotte, Carolina del Norte. La entrada será gratuita y permanecerá abierta a todo el público.

Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte desarrolla durante todo el año actividades destinadas a reconocer las raíces latinoamericanas de numerosas familias que viven en la ciudad. La organización celebra las fechas patrias de distintos países y utiliza estos encuentros para acercar sus expresiones culturales a toda la comunidad.

Desde su creación, el grupo ha organizado más de 200 eventos culturales, con una programación que reúne a residentes latinoamericanos y personas interesadas en conocer las tradiciones de la región.

Uruguay y el camino hacia la independencia

La celebración permitirá también recordar un proceso histórico que marcó la identidad uruguaya. Uruguay conmemora su independencia el 25 de agosto, fecha que recuerda la Declaratoria de la Independencia de 1825.

En aquel momento, representantes de la Provincia Oriental reunidos en el Congreso de Florida declararon su independencia del Imperio del Brasil y proclamaron su voluntad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El proceso político y militar continuó durante los años siguientes hasta que Uruguay alcanzó su condición de Estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz de 1828.

La construcción de la identidad nacional uruguaya atravesó así diferentes etapas y estuvo vinculada con las disputas políticas y territoriales que marcaron la región durante el siglo XIX.

Una celebración abierta a Charlotte

El encuentro del 30 de agosto trasladará parte de esa historia a un espacio comunitario de Charlotte, donde la cultura uruguaya podrá encontrarse con otras expresiones latinoamericanas.

La organización invita tanto a integrantes de la comunidad uruguaya como a vecinos de otras nacionalidades a participar de la actividad. El carácter gratuito del evento busca facilitar el acceso de familias y visitantes interesados en conocer más sobre Uruguay.

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Las personas que deseen asistir pueden consultar las actualizaciones de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte antes de trasladarse, ya que los organizadores recomiendan verificar posibles modificaciones en la programación.

La celebración representa una oportunidad para mantener vivas las raíces culturales lejos del país de origen y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades latinoamericanas que forman parte de Charlotte.

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