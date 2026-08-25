Alarma en Pensilvania por las primeras muertes por sarampión en 35 años

Harrisburg.- El Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) confirmó el trágico fallecimiento de dos personas a causa del sarampión, marcando las primeras muertes relacionadas con este virus en el estado durante los últimos 35 años.

En un comunicado, las autoridades sanitarias detallaron que ambos individuos, residentes del condado de Lancaster, no contaban con ninguna dosis de la vacuna contra esta grave enfermedad.

Frente a este preocupante escenario, los expertos médicos enfatizan categóricamente que la inmunización completa con la vacuna MMR es la principal y mejor defensa contra el virus.

Acotaron que este esquema preventivo, que se administra en dos dosis, fortalece de manera segura el sistema inmunológico y garantiza una protección del 97% durante toda la vida para quienes la reciben.

Al respecto, la Dra. Debra Bogen, Secretaria de Salud del estado, expresó sus profundas condolencias a las familias afectadas y lanzó una advertencia sobre la peligrosa desconfianza actual.

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Alerta por casos de sarampión

Asimismo, la funcionaria señaló que, dado que el sarampión estuvo erradicado por décadas, gran parte de la población desconoce la verdadera gravedad y letalidad de esta infección, instando a los ciudadanos a proteger a sus comunidades.

Aunque el estado protegerá de manera estricta la identidad de las víctimas por respeto a su privacidad, las cifras generales de contagio han encendido todas las alarmas a nivel regional.

Hasta el momento, el Departamento de Salud ha registrado un alarmante total de 393 casos de sarampión distribuidos en 28 condados durante lo que va del año 2026.

Las autoridades de salud recordaron que este patógeno es extremadamente contagioso, propagándose rápidamente cuando un infectado respira, tose o estornuda, y el virus puede permanecer activo e infeccioso en el aire y en las superficies hasta por dos horas. Además, conlleva riesgos altísimos de salud, provocando la hospitalización de casi el 20% de los afectados y causando complicaciones severas como neumonía o inflamación cerebral.

Por último, señalaron que los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 7 y 21 días tras la exposición, pueden confundirse con enfermedades respiratorias e incluyen fiebre, tos y conjuntivitis, seguidos días después por un sarpullido. Las autoridades exigen que cualquier persona expuesta o que presente esta sintomatología contacte de inmediato a un médico o llame a la línea de ayuda estatal para recibir atención oportuna y evitar desenlaces fatales.

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