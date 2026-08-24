Trump recibe a estudiantes y padres en la Casa Blanca al inicio del nuevo año escolar

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la secretaria de Educación, Linda McMahon, recibió en la Casa Blanca a estudiantes, padres de familia y defensores educativos para conmemorar el inicio del nuevo año escolar.

La Casa Blanca en un comunicado, explicó que durante el encuentro, la administración federal presentó un balance de su gestión orientado a expandir la libertad de elección escolar, restituir la autoridad de los padres, descentralizar el sistema educativo hacia los estados y priorizar el rendimiento académico sobre las directrices burocráticas centrales.

En materia de libre elección escolar (School Choice), el Ejecutivo destacó la creación del primer programa de alcance nacional a través de un Crédito Tributario de Libertad Educativa de hasta 1.700 dólares, destinado a financiar becas para matrículas, libros y materiales en escuelas públicas, privadas o religiosas.

Acotaron que la medida abarca a cerca de 52 millones de estudiantes en todo el país, contando ya con más de 30 estados incorporados o en proceso de adhesión, sumado a una inversión histórica de 500 millones de dólares en el Programa de Escuelas Charter y mayor flexibilidad en el uso de los fondos federales del Título I.

Plan de descentralización

Por otro lado, la administración subrayó la implementación de un plan de descentralización burocrática para transferir el control educativo a las comunidades locales y los gobiernos estatales.

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Señalaron que mediante la aprobación de exenciones administrativas directas, el Departamento de Educación liberó decenas de millones de dólares para las aulas, reorientando los recursos federales hacia programas de alfabetización basados en la ciencia de la lectura, incorporación de inteligencia artificial en la enseñanza y asignación de psicólogos escolares acreditados.

Asimismo, en el ámbito normativo y de derechos parentales, el Gobierno federal ratificó la vigencia de la orden ejecutiva que prohíbe la participación de varones biológicos en categorías deportivas y espacios íntimos femeninos, respaldada por decenas de investigaciones bajo el Título IX para sancionar a las instituciones infractoras.

De igual modo, se frenaron las prácticas escolares de transición de género no consentidas por los representantes, se anularon las directrices sobre pronombres obligatorios y se abrió una investigación formal contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) por presunta negligencia en denuncias de conducta inapropiada.

Por último, el balance oficial detalló la eliminación de más de 2.000 millones de dólares en programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y la cancelación de 67 millones de dólares en subvenciones destinadas a contenidos considerados ideológicos o explícitos en las aulas. A estos esfuerzos se sumó el impulso a la iniciativa Fostering the Future, liderada por la primera dama Melania Trump para brindar becas, convenios universitarios y cuentas de ahorro a jóvenes que egresan del sistema de cuidado temporal (foster care), así como el fortalecimiento de las garantías constitucionales para la oración voluntaria en los recintos escolares públicos.

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