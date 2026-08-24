Trump fija arancel del 50% a vehículos y acero canadienses desde 2027

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que, a partir del 1 de enero de 2027, Estados Unidos incrementará al 50% los aranceles sobre todos los automóviles, camiones (grandes y pequeños), autopartes y acero importados desde Canadá.

A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, el mandatario arremetió contra las políticas comerciales de Ottawa, acusando al país vecino de perjudicar sistemáticamente a los productores y agricultores estadounidenses.

Trump denunció que las altas tarifas aplicadas por Canadá a los productos agrícolas estadounidenses han creado un déficit comercial bilateral de 60.000 millones de dólares, situación que calificó de insostenible.

En su mensaje, el jefe de Estado advirtió que el trato preferencial hacia la nación vecina llegó a su fin. «¡Canadá ya no será tratada como un estado más! En materia comercial, y en otros aspectos también, están entre las naciones más difíciles de tratar en el mundo».

Reiteró que EE.UU. no necesita de Canadá

Por otro lado, el mandatario reiteró que la medida busca forzar la relocalización de la manufactura en suelo estadounidense, asegurando que quienes fabriquen dentro de los Estados Unidos pagarán «cero aranceles».

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Asimismo, desestimó la dependencia económica mutua al sostener que «Canadá hace el 95% de sus negocios con Estados Unidos, mientras que con nosotros es exactamente lo contrario: no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros».

Por último, el anuncio marca un nuevo capítulo de alta tensión comercial en Norteamérica, amenazando con reconfigurar la cadena de suministro automotriz y siderúrgica transfronteriza antes de la fecha límite establecida para inicios de 2027.

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