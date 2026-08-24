«Operación Last Call»: Desarticulan redes de armas y drogas en Nashville

Nashville.- En el marco de un masivo despliegue policial y judicial conjunto denominado “Operación Last Call”, las autoridades federales y locales ejecutaron el arresto de 44 personas bajo acusaciones formales de tráfico ilícito de armas de fuego y distribución de narcóticos en la ciudad de Nashville, Tennessee, según informó formalmente el fiscal federal para el Distrito Medio de Tennessee, Braden H. Boucek.

En un comunicado, explicaron que el operativo interagencial combinó labores de inteligencia de la Fiscalía Federal, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS) y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD).

Señalaron que durante meses de investigación y compras encubiertas dirigidas a puntos críticos, seleccionados tras un análisis de tres años de reportes de balística (NIBIN) y tiroteos, los agentes lograron decomisar más de 160 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto de alta capacidad y múltiples dispositivos de conversión automáticos conocidos como «switches» o modificadores para ametralladoras.

Asimismo, destacaron que los detectives e investigadores federales confiscaron importantes cantidades de sustancias ilícitas que eran distribuidas en las calles, incluyendo más de dos kilogramos de metanfetamina, más de un kilogramo de fentanilo y más de medio kilogramo de cocaína en polvo y crack.

🚨“Operation Last Call” Effort Results in Arrests of 44 for Illegal Firearms and Narcotics Offenses "Operation Last Call" was a five-day long arrest operation in Nashville TN that combined the law enforcement efforts of @USAO_MDTN, @ATFHQ, @USMarshalsHQ, and the @MNPDNashville… pic.twitter.com/1CLWyzLZWC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 24, 2026

Buscan neutralizar la delincuencia violenta

Al respecto, el fiscal Boucek subrayó que se trató de una estrategia estrictamente guiada por datos criminalísticos orientada a neutralizar la delincuencia violenta y proteger a comunidades vulnerables como los corredores de Harding Place/I-24, Bell Road, Brick Church Pike y el sector Napier-Sudekum.

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De acuerdo con los registros judiciales, 27 de los 44 arrestados contaban con condenas previas por delitos graves como agresión agravada, robo a mano armada, tenencia ilegal de armas y narcotráfico, mientras que 10 de los imputados se encontraban bajo régimen de libertad condicional, libertad bajo fianza o supervisión judicial al momento de cometer las presuntas infracciones.

Por último, indicaron que todos los detenidos enfrentan ahora procesos penales en cortes federales y permanecen bajo presunción de inocencia hasta que se determine su culpabilidad.

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