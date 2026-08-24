Colombia anuncia operativos migratorios y deportaciones inmediatas

Barranquilla.- Tras encabezar un consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, anunció la ejecución inmediata de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional para ubicar y procesar a extranjeros indocumentados, priorizando en primera instancia a aquellos vinculados con hechos punibles.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el mandatario advirtió que no tolerará la permanencia de personas al margen de la ley migratoria en territorio colombiano.

Bajo la premisa de “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, el jefe de Estado impartió una directriz vinculante para que los ciudadanos extranjeros que no cuenten con un estatus legal regularizado sean deportados a la brevedad.

Ver más: María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en EE.UU.

Asimismo, De La Espriella remarcó que se trata de una instrucción presidencial de cumplimiento obligatorio a partir de esta misma semana, asumiendo plenamente la responsabilidad política y administrativa de la medida sin distinción de la nacionalidad de procedencia.

En Barranquilla ratifico una orden categórica e innegociable: a los criminales se les combatirá como lo que son: terroristas, sin tratamientos especiales ni contemplaciones por parte del Estado. Aquí no estamos para hacer diagnósticos ni para administrar los problemas. Estamos… pic.twitter.com/8fl3xKb6N3 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 24, 2026

Combatirán la delincuencia como terroristas

Por otro lado, el gobernante ratificó a través de sus canales oficiales que la delincuencia será enfrentada con rigor y sin concesiones institucionales, señalando que “a los criminales se les combatirá como lo que son: terroristas, sin tratamientos especiales ni contemplaciones por parte del Estado”.

En este sentido, el mandatario enfatizó que su administración está enfocada en la resolución directa de los problemas estructurales de seguridad y la protección de la ciudadanía, descartando dilaciones burocráticas y asegurando que su compromiso es devolver la tranquilidad y la paz a las calles de Colombia mediante acciones contundentes.

Vídeo: CALLAO: 190 AÑOS DE HISTORIA Y ORGULLO CHALACO