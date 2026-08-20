USCIS publicará nueva edición del Formulario I-485 el 18 de septiembre

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que el próximo 18 de septiembre de 2026 publicará una edición revisada del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (con fecha de edición: 09/18/26).

En un comunicado, explicaron que la modificación del documento responde a la necesidad de alinearlo estrictamente con la normativa final recientemente anunciada sobre la Inadmisibilidad por Causa de Carga Pública.

Precisó los lineamientos obligatorios

Detallaron que esta nueva versión sustituirá de forma definitiva a la edición previa del 20 de enero de 2025 (01/20/25). La agencia federal advirtió formalmente a los solicitantes, asesores legales y peticionarios que no existirá ningún período de gracia para la aceptación de la edición anterior, por lo que la validez del trámite dependerá de la fecha en que sea enviado.

Por otro lado, USCIS precisó los lineamientos de obligatorio cumplimiento para la presentación de los expedientes de ajuste de estatus:

Edición anterior (01/20/25): Solo será aceptada si tiene matasellos postal o fue presentada electrónicamente antes del 18 de septiembre de 2026 .

Solo será aceptada si tiene matasellos postal o fue presentada electrónicamente . Rechazo automático: Toda solicitud que utilice la versión anterior (01/20/25) enviada con matasellos o vía electrónica el 18 de septiembre de 2026 o después será rechazada .

Toda solicitud que utilice la versión anterior (01/20/25) enviada con matasellos o vía electrónica . Nueva edición (09/18/26): Únicamente será aceptada si se presenta el 18 de septiembre de 2026 o en fechas posteriores. La agencia solicitó expresamente no enviar la nueva edición antes del 18 de septiembre, ya que no será procesada con anterioridad a su entrada en vigor.

En este sentido, destacaron que con el objetivo de permitir la correcta preparación de los casos, las autoridades migratorias publicaron una versión preliminar de previsualización de la edición 09/18/26 y sus respectivas instrucciones en la página web oficial del Formulario I-485, exhortando a la comunidad a revisar los nuevos campos y requerimientos antes de someter sus peticiones de residencia permanente (Green Card).

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