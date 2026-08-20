Charlotte, NC.- La primavera y el verano en el sur ofrecen un clima maravilloso; sin embargo, estas estaciones también pueden traer tormentas eléctricas y relámpagos que pueden afectar las operaciones de los aeropuertos y las aerolíneas.

A principios de este verano, el Programa de Detección y Alerta de Rayos (LDAP) del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas comenzó a utilizar parámetros de detección y alerta revisados.

El objetivo es reducir los retrasos de los pasajeros relacionados con las condiciones meteorológicas, mejorar la seguridad en las plataformas de estacionamiento y optimizar la coordinación operativa.

Nuevos parámetros de rayos

Tras consultar con otras partes interesadas y aeropuertos, CLT llevó a cabo una evaluación de riesgos de seguridad y revisó sus parámetros LDAP para alinearlos mejor con las mejores prácticas de la industria en el ámbito nacional.

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Mediante un enfoque basado en datos, CLT ha aumentado el radio de proximidad de los rayos en aproximadamente 2,2 kilómetros (1,4 millas) desde el perímetro del aeródromo, en lugar de desde su centro. Esto significa que el círculo interior abarcará una mayor superficie de la propiedad del aeropuerto. La revisión también elimina los rayos dentro de las nubes de dicho círculo interior.

Zonas de detección actualizadas

Aviso : Se han detectado rayos dentro de las nubes o rayos nube-tierra en un radio de 25 millas (anteriormente 20 millas) del perímetro de CLT. Sirve como alerta temprana.

Advertencia: (Ámbar): La detección de rayos dentro de las nubes o rayos de nube a tierra dentro de un radio de 16 kilómetros del perímetro de CLT activará una alerta sonora y una luz «ámbar».

Alarma: (Roja): La detección de rayos nube-tierra dentro de un radio de 3 millas del perímetro de CLT activará la alarma y pondrá la rampa en “rojo”. ( Se eliminó la opción de rayos dentro de las nubes ) .

Todo despejado (verde): No se detectaron rayos nube-tierra en un radio de 3 millas durante 10 minutos, o no se detectaron rayos en general en un radio de 10 millas durante 10 minutos desde el último rayo nube-tierra.

Equilibrar seguridad y eficiencia

En el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT), el Centro de Operaciones Aeroportuarias (AOC) supervisa continuamente la actividad de los rayos y verifica las alertas automáticas de retransmisión web de Vaisala, una red global de sensores de detección de rayos utilizada por la NASA y otras organizaciones.

La función de CLT es asesorar sobre amenazas de rayos, no ordenar interrupciones en los vuelos. Cada aerolínea y las partes interesadas establecen sus propias políticas internas de respuesta.

Las revisiones del sistema LDAP se realizaron para equilibrar la eficiencia operativa con la seguridad de los trabajadores del aeropuerto, los empleados de las aerolíneas y los pasajeros.

“Estoy seguro de que todos pueden comprender el impacto significativo que tiene en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo cuando un aeropuerto del tamaño de Charlotte cierra la plataforma y no puede recibir ni gestionar el tráfico aéreo, ya sean vuelos de salida o de llegada”, dijo Erick Hall, gerente del Centro de Operaciones del Aeropuerto. “Por lo tanto, intentamos reevaluar la situación y encontrar un equilibrio”.

El proceso comenzó después de que la mayor aerolínea de CLT, American Airlines, proporcionara datos que mostraban que entre el 75 % y el 80 % de los cierres de plataformas (2024-2025) fueron causados ​​por rayos (o pulsos) dentro de las nubes, y no por rayos que caen de la nube a tierra.

“Hubo ocasiones en que la rampa estuvo cerrada durante un tiempo, y no se detectó ningún rayo que cayera de la nube a tierra durante toda la tormenta; todo ocurrió en altura”, añadió Hall.

Los cierres prolongados de las plataformas de aterrizaje, que superan los 30 minutos, pueden desencadenar un efecto dominó de retrasos en los vuelos, tiempos de espera de la tripulación y largas esperas a bordo, dejando a los pasajeros atrapados en los aviones, lo que podría infringir las directrices de la Administración Federal de Aviación (FAA) y provocar operaciones irregulares durante el resto del día.

Hall advierte que, independientemente del color de la rampa, el programa de asesoramiento es solo eso: un asesoramiento, no una medida preventiva. Sin embargo, afirma que los nuevos parámetros de iluminación deberían aumentar la concienciación sin causar retrasos innecesarios.

Se avecina la instalación de «pilas de luz»

En el futuro se instalará una serie de luces (rojas, ámbar y verdes), similares a las que se utilizan en la plataforma del aeropuerto, en el mirador del aeropuerto como parte de un proyecto de mejora de la iluminación para aumentar la seguridad y mantener informados a los visitantes sobre las condiciones de la plataforma y la detección de rayos.

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