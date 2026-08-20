Charlotte, NC.- Gran parte del centro y este de Carolina del Norte enfrenta una jornada de calor intenso, con valores del índice de calor que podrían alcanzar entre 40 y 43 °C en algunas zonas. Las condiciones combinan temperaturas elevadas y humedad, una mezcla que puede aumentar rápidamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

🔥Dangerous heat is on the way!🔥 Moderate to Extreme Heat Risk continues for much of central and eastern NC with heat index values reaching 104–109°F. Stay hydrated, wear light clothes, and avoid the sun during the hottest part of the day. Stay safe and take care in the… pic.twitter.com/KPvCY9TZWW — NC Emergency Management (@NCEmergency) August 19, 2026

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene advertencias por calor para distintos sectores del estado y recomienda reducir la exposición durante las horas de mayor temperatura. En algunas localidades de la costa, los pronósticos apuntan a índices de calor de hasta 108 °F, equivalentes a unos 42 °C.

La humedad aumenta el peligro

El calor extremo representa un riesgo porque el organismo necesita liberar calor constantemente para mantener una temperatura interna estable. Cuando la humedad aumenta, el sudor pierde eficacia para enfriar el cuerpo y las personas pueden experimentar un incremento peligroso de la temperatura corporal.

La exposición prolongada, el ejercicio intenso y la falta de hidratación pueden favorecer problemas como agotamiento por calor y golpe de calor. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con determinadas condiciones de salud enfrentan un riesgo mayor.

Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y holgada, buscar espacios con aire acondicionado y limitar las actividades físicas durante las horas más calurosas. También aconsejan vigilar a familiares, vecinos y personas que puedan necesitar asistencia.

Las ciudades pueden conservar el calor durante la noche

El riesgo no desaparece cuando cae el sol. Las áreas urbanas pueden experimentar temperaturas nocturnas más elevadas debido al llamado efecto de isla de calor urbana.

El asfalto, el concreto y otras superficies construidas absorben energía durante el día y la liberan lentamente después del atardecer. Esta dinámica puede impedir que el cuerpo encuentre suficiente alivio durante la noche y aumentar el impacto de una ola de calor prolongada.

La ausencia de viento y una calidad del aire deficiente también pueden complicar la respuesta del organismo frente a las altas temperaturas.

Precaución durante las horas críticas

Las autoridades aconsejan evitar el sol directo y las actividades físicas exigentes durante la parte más calurosa del día. Quienes necesiten permanecer al aire libre deben realizar pausas frecuentes, beber líquidos y buscar lugares frescos.

El Servicio Nacional de Meteorología también señala que las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de planificar actividades al aire libre.

Ante síntomas como confusión, desmayo, piel muy caliente, debilidad extrema o alteraciones de la conciencia, resulta fundamental buscar atención médica de inmediato. El calor extremo puede convertirse en una emergencia y requiere una respuesta rápida.

Video: REFUGIOS CONTRA EL CALOR EXTREMO EN GASTONIA