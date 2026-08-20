Mueren director de Inteligencia de Ecuador y ejecutivo de Telemundo tras accidente en Kenia

Airobi.— El director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador (CNI), Michele Sensi-Contugi Ycaza, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron en un trágico accidente de helicóptero ocurrido el miércoles 19 de agosto en una zona montañosa del norte de Kenia.

El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba. pic.twitter.com/mtqweqYOBM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

Así lo dio a conocer la Cancillería ecuatoriana en un comunicado, en donde indicaron que la muerte del alto funcionario estatal ecuatoriano y de su cónyuge se produjo mientras realizaban un recorrido turístico en territorio africano, en un siniestro que dejó un saldo de siete personas sin vida y no registró sobrevivientes.

Asimismo, a través de diversos medios de comunicación se conoció que en el lugar de los hechos, equipos de rescate lograron recuperar cuatro de los siete cuerpos tras el impacto de la aeronave. En el siniestro murieron cinco ciudadanos estadounidenses, entre ellos el destacado periodista José Alberto Suárez (55 años), presidente y director general de la división de estaciones de Telemundo en Florida (Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples), quien acumulaba una trayectoria de más de dos décadas en la industria televisiva de los Estados Unidos. Las brigadas locales continúan las complejas labores para extraer los tres cuerpos restantes en un terreno de difícil acceso.

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Activaron los protocolos consulares

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que activó de inmediato los protocolos consulares correspondientes a través de la Embajada de Ecuador en Sudáfrica, en coordinación con las autoridades kenianas y misiones de países amigos, considerando que Quito no cuenta con una sede diplomática permanente en Kenia.

La Cancillería ecuatoriana informó que mantiene el seguimiento continuo para agilizar la repatriación de los restos mortales y coordina de manera conjunta con los ministerios de Defensa Nacional y del Interior la organización de los funerales de Estado.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su profundo dolor ante la pérdida, manifestando que el accidente le quitó a dos personas que consideraba miembros de su propia familia. “Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años. Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar”.

El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros. Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años. Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones… pic.twitter.com/NLJme76bxB — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 20, 2026

Asimismo, el jefe de Estado y la primera dama, Lavinia Valbonesi, se comprometieron formalmente a velar por los hijos del matrimonio. Sabemos cuánto los amaban y todo lo que soñaban para ellos, y mientras nosotros estemos aquí, nunca estarán solos. Vamos a cuidarlos y acompañarlos como sabemos que ellos lo habrían hecho por los nuestros”.

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