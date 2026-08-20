Los Jonas Brothers reviven la nostalgia de “Burning Up”

Charlotte, NC.- Los Jonas Brothers volverán a recorrer Norteamérica con una nueva versión de una de sus giras más recordadas. Kevin, Joe y Nick Jonas anunciaron The Burning Up Tour All Over Again, una serie de conciertos que visitará 45 ciudades durante el otoño y tendrá una parada en Charlotte, Carolina del Norte, el 13 de octubre de 2026. El espectáculo llegará al Spectrum Center a las 7:30 p. m.

La banda tomó la decisión de ampliar la gira después de la respuesta que recibió por sus conciertos con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York. El proyecto nació como un homenaje especial a la histórica Burning Up Tour, que marcó una etapa decisiva en la carrera del grupo entre 2008 y 2009 y conectó con una generación que creció escuchando sus canciones.

Ahora, los hermanos quieren trasladar esa experiencia a distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, con un espectáculo que combina nostalgia, grandes éxitos y elementos asociados con aquella época.

Una gira cargada de nostalgia

El repertorio incluirá canciones que forman parte de la historia de los Jonas Brothers, entre ellas “Burnin’ Up”, “S.O.S.” y “Year 3000”, además de temas vinculados con Camp Rock. La propuesta busca reunir a los seguidores que acompañaron al grupo desde sus primeros años y también acercar esa etapa musical a nuevas generaciones.

La gira comenzará el 25 de septiembre en Boston y finalizará el 21 de diciembre en Newark, Nueva Jersey. Charlotte recibirá al trío el 13 de octubre, después de sus presentaciones en Tampa y antes de continuar hacia Indianapolis.

Las entradas para la gira que oscilan entre $68 y $369 cuentan con diferentes etapas de preventa y la venta general comenzará el 21 de agosto, según la información difundida por los recintos y plataformas oficiales.

Un momento especial para los hermanos Jonas

El anuncio llega después de una semana especialmente significativa para el grupo. Los Jonas Brothers recibieron recientemente el reconocimiento como Disney Legends, uno de los máximos homenajes que concede The Walt Disney Company, por su impacto en la música, el cine y la televisión.

Además, Camp Rock 3 llegó a Disney Channel y posteriormente a Disney+, casi dos décadas después del estreno de la película original que convirtió a los hermanos en referentes de una generación.

Con esta gira, Kevin, Joe y Nick Jonas vuelven a una etapa fundamental de su trayectoria y convierten la nostalgia en una nueva experiencia musical. Para los seguidores de Charlotte, la cita del 13 de octubre ofrecerá la oportunidad de revivir una parte de la historia de la banda en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

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