Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a la víctima de homicidio en la cuadra 9100 Monroe Road en la División de Independence. La víctima en este caso fue identificada como John Christian, de 34 años de edad.

Como resultado de la investigación en curso, los detectives identificaron a Keyara McKnight como sospechosa en relación con este caso.

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El martes 18 de agosto, con la ayuda del Centro de Delitos en Tiempo Real (RTCC), la División de Aviación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD Aviation), la Oficina del Sheriff de Union County y el Departamento de Policía de Monroe, localizaron y arrestaron a McKnight en Indian Trial, Carolina del Norte.

McKnight fue llevado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC, por sus siglas en inglés) para ser interrogado por los detectives de homicidios.

Al concluir esta entrevista, McKnight fue puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. McKnight está acusado de asesinato.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de esta detención.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Guillet es el responsable principal del caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260818-1814-03.

El hecho

El martes 14 de agosto, aproximadamente a las 6:14 p.m., los agentes respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 9100 de Monroe Road. Al llegar, encontraron a una víctima con lesiones que parecían poner en peligro su vida. Los servicios de emergencia médica confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen (CSS) se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para brindar asistencia.

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